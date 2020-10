Laograc z týmu Young: Iran Doto považuji za největšího rivala

Těsně před baráží Sazka eLeague jsme vyzpovídali Filipa „Laograc“ Kurovského z týmu Young. Dozvěděli jsme se, co mu utkvělo v paměti z druhého splitu a prozradil nám rovněž i jaké má ambice do budoucna.

Ahoj, mohl by ses našim čtenářům prosím představit?

„Ahoj, můj herní nick je Laograc, je mi 19 let, Dotu hraju od roku 2013 a momentálně jsem kapitán týmu Young.“

Co se stalo, že se vám v Sazkalize vůbec nedařilo?

„No i já jsem lehce překvapen, že jsme vyhráli jenom jeden zápas. Ale když se teď na to zpětně dívám, tak to nebylo zas tak zlé. Zahráli jsme plno vyrovnaných her a párkrát nám to vítezství o kousek uniklo, buď kvůli draftu, nebo kvůli pár blbým chybám.“

Jaký moment z druhého splitu Ti utkvěl v paměti?

„No to byl určitě neskutečný výkon hráče Vojtbox proti Lidovému Gamingu.“

Který tým považuješ v baráži za největšího rivala?

„No do nedávna bych řekl tým Brute. Ale koukal jsem se na pondělní kvalifikaci a postupující tým Iran doto v jedné hře pozastavili hru hned poté, co je všechny zabili, a ještě k tomu napsali „lag“. Já osobně tyto věci nesnáším a vůbec mi nepřijde vhodné dělat na oficiálním turnaji."

Surlovec v podcastu Dota Shrine mluvil o toxicitě hráčů a zmínil, že jste s toxicitou měli problém. Co se dělo?

„No měli jsme problém u jednoho hráče, bohužel to bylo v tom období, kdy se nám nedařilo úplně nejvíc, tak to bylo pro některé dost těžké. Ale naštěstí to naše vedení nějak vyřešilo a už je to snad v pohodě.“

Jakým způsobem relaxuješ po náročném dni plném Doty?

„No většinou jsem s kámoši na Teamspeaku a hrajeme nějaké jiné hry nebo si tam zapnu nějaký seriál.“

Uvažoval jsi i o jiné kariéře, než hráčské?

„Zatím ani ne, ale možná později se budu chtít stát trenérem mladých talentů.“

Čeho bys chtěl za svou kariéru dosáhnout?

„Mám celkem skromné cíle. Chtěl bych si za 20 let říct, že jsem byl v té hře aspoň trochu dobrý, a to mi stačí.“

Několikrát jsem diskutoval s různými hráči, zda se díky hraní Turbo módu dá zlepšit v „klasické“ Dotě. Může podle Tebe hraní Turba zlepšit hráčské schopnosti?

„Turbo je podle mě dobré pro ty největší začátečníky. Hráč si tam vyzkouší itemy, které by normálně nestihl postavit nebo zjistí, jak je třeba tenhle support silný s vysokým levelem. I já si někdy pustím Turbo, abych něco nového vyzkoušel.“

Čím by měla Dota lákat nové hráče?

„No možná nějaká menší propagace by nebyla špatná. Nikdy jsem neviděl reklamu na Dotu, jako třeba u Lolka nebo Fortnite. Nevím, jestli by to pomohlo, ale možná by to nějaké nové hráče nalákalo.“