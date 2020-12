TOP 10 nejlepších hráčů Dota 2 roku 2020, kdo se stal králem?

10) Roman "Ramzes666" Kushnarev

Ruský matador Roman "Ramzes666" Kushnarev se již na začátku roku na posledním Majoru dokázal dostat s týmem Evil Geniuses až do finále, kde velmi těsně podlehli týmu Secret. Na podzim se přesunul zpět do Ruska, kde se svými bývalými týmovými kolegy a legendárním Sumailem vytvořil celek Just Error. Ten se sice po zhruba měsíci rozpadl, Ramzesovy výkony byly ale fenomenální. V listopadu rovněž Rus uzavřel spolupráci se společností Nike a stal se jejím ambasadorem.

9) Lu "Somnus" Yao

V našem žebříčku nemůže chybět ani hvězdný midlaner Somnus, který se řadí mezi nejlepší čínské hráče historie. Během roku podával parádní výkony a z velké části díky němu dosáhli PSG.LGD v roce 2020 na čtyři zlaté medaile. V závěru roku přestoupil do týmu Elephant, s nímž se na čtyřech turnajích umístil dvakrát na prvním a jednou na druhém místě.

8) Abed "Abed" Yusop

Abed si stejně jako Ramzes666 se svým týmem Evil Geniuses moc nezahrál, přesto však během roku zvládl dokázat velké věci. Kromě stříbrné medaile na DreamLeague Majoru dokázal v květnu jako první člověk překonat hranici 11 000 MMR. Čas využíval vypomáháním SEA týmům Geek Fam a TNC Predator a hraním ve stacku Among Us se dvěma medailovými výsledky.

7) Clement "Puppey" Ivanov

Na sedmé příčce se umisťuje kapitán týmu Secret, který většinu roku dominoval evropské scéně. Po ovládnutí DL Majoru se rozšířil koronavirus do celého světa a soutěže se přesunuly do online prostředí. Puppey a jeho spoluhráči zcela dominovali evropskému regionu, kdy od května až do konce září zvítězili na každém z osmi turnajů. Za velkou část úspěchů je zodpovědný právě kapitán Puppey, který má na starost herní strategie a přípravu.

6) Quinn "CCnC" Callahan

Hvězda týmu Quincy Crew si rozhodně zaslouží místo v tomto seznamu. Stejně jako byli Secret dominantní v Evropě, tak QC ovládali Ameriku. V roce 2020 zvítězil CCnC na devíti turnajích a na dalších čtyřech získal stříbrnou medaili. Krom toho se mu podařilo v závěru roku překonat hranici 11 000 MMR.

5) Melchior "Seleri" Hillenkamp

Kapitán Vikin.gg, kde působí i jeden z našich nejelpších hráčů Miroslav "BOOM" Bičan nese velkou zásluhu za obrovský posun týmu kupředu. Vikingové hrají jako jeden muž a strategie má Seleri důkladně promyšlené, což se projevuje zejména v draftu. Ze začátku roku hráli Vikin.gg pouze na Tier 2/3 turnajích a o pár měsíců později se zařadili mezi evropskou elitu. Ve světovém žebříčku od ESL se dokonce nachází Vikin.gg na šestém místě.

4) Nikolay "Nikobaby" Nikolov

Bulharský carry hráč podával přes celý rok stabilně výborné výkony a i z velké části díky němu se propracoval švédský celek zpět mezi nejlepší evropské týmy. Už na začátku roku dotáhl tým ke čtvrtému místu na Majoru a následně byl hlavním strůjcem úspěchů Alliance na online turnajích v době pandemie. Ačkoli se mu nepodařilo získat velké množství medailí a titulů, prokázal, že se řadí mezi nejlepší carry hráče světa.

3) Aydin "Insania" Sarkohi

Insania působí ve stejné partě hráčů už více než dva roky a za tu dobu je dokázal jako kapitán posunout mezi nejlepší týmy světa. Mezi jeho největší letošní úspěchy se jednoznačně řadí zlatá medaile z ESL One Germany, kde zvítězili v enormní konkurenci těch nejlepších týmů a 5.-6. místo na DreamLeague Majoru.

Insania z Team Liquid • Foto DreamHack

2) Lasse "Matumbaman" Urpalainen

Pětadvacetiletý carry hráč z Finska se ukázal jako nejlepší možná investice týmu Secret. Ke konci loňského roku přestoupil z Chaos Esports Club a v tom letoším pomohl týmu dominovat evropskému regionu. Má unikátní hero pool, což z něj dělá obávaného supeře nejen na lehké lince, ale i na té prostřední.

1) Michał "Nisha" Jankowski

Mladík z Polska se zkoušel prosadit již od roku 2015, ale až přechod pod tým Secret mu umožnil naplnit jeho obrovský potenciál. Během roku vyhrával jeden turnaj za druhým a drtil své soupeře na prostřední lince, ačkoli původně hrál pozici 1. Jeho výkonů si všimli i porotci Esports Awards, od nichž obdržel ocenění nejlepšího PC hráče roku.