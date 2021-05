Na co se těšit ve třetím kole Sazka eLeague? Lidovej Gaming vyzve eSubu

Třetí kolo největší tuzemské Dota 2 ligy nabídne čtyři zápasy, z nichž nejzajímavější bude pravděpodobně Lidovej Gaming vs. eSuba.

Třetí kolo Sazka eLeague začne v sobotu 1. května ve 14:00. Nejzajímavějšího utkání mezi Lidovým Gamingem a eSubou se dočkáme až naposledy přibližně od 17:45.

Oba týmy mají zatím z prvních kol pouze jeden bod, ani jeden z nich totiž nestačil na favority z Hippomaniacs. Utkání eSuby proti Hrochům bylo velmi napínavé a došlo v něm i na několik Divine Rapierů. Ukázali, že s Hippomaniacs zvládnou udržet tempo a potvrdili svou roli adeptů na nejvyšší příčky i po změně sestavy a hraní s náhradníkem. Do týmu přišli Daniel „Cechi“ Čechmánek z GO GAME Dogs a Filip „Filminy“ Komín z Rozbíječů.

eSuba spoléhá hlavně na individuální schopnosti hráčů a skvělou týmovou souhru, protože jednotliví členové týmu spolu hrají v různých sestavách již několik let. Naposledy se to ukázalo v Lidovém turnaji, kde nová sestava Game Life Balance (z eSuby Ade, Cechi, Hajadlo, Lacek, Digi) prošla bez problémů až do finále a nakonec získala i titul.

Co si o nadcházejícím utkání myslí hráči eSuby jsme se dozvěděli od midlanera Cechiho. „Každý lepší hráč musí alespoň jednou prohrát proti LG (Dogs prohráli s LG naposledy ve skupině), ale dvakrát určitě ne. Johnymu jsem toto vysvětlil už minulý rok při play-off, takže tam hodíme nějakou rychlou pětadvacetiminutovku,“ říká Cechi.

Lidovej Gaming prošel ještě masivnější výměnou hráčů. Z původní sestavy zbyli pouze Jan „JohnyEbola“ Havelka a Jiří „Ambiik“ Ambroz, k nim se přidali známá jména Huty, Old Ways a Cajroo. LG předvedli v prvním kole velmi pěkný výkon proti Rozbíječům a získali svůj první bod. Proti eSubě nemají na papíře velké šance, v Bo1 sérii ale mohou překvapit neobvyklými hrdiny či taktikou. K zápasu se vyjádřil i kapitán LG JohnyEbola. „V sobotu se nejdřív naladíme hrou proti mladému talentu Andrejovi, abychom pak vytasili legendárního Ogra na mid proti eSubě. Cechi si sice hraje na favority ligy, ale sám moc dobře zná, jaký to je dostat od lidu a ví, že LG jsou v první části splitu na vrcholu svý síly. Hajadlovi jsem navíc nedávno vyplatil výhru z Lidovýho turnaje, kapříci už teda připluli, výhra je pojištěna,“ shrnul špíl JohnyEbola.

Zápas budete moci sledovat od 17:45 na oficiálním streamu.

Sestava eSuby

Sebastien „Digi“ Ložek

Daniel „Cechi“ Čechmánek

Adam „Ade“ Koníček

Filip „Filminy“ Komín

Petr „Hajadlo“ Hájek

Sestava LG

Peter „Old Ways“ Porada

Jakub „Huty“ Huták

Jiří „Ambiik“ Ambroz

Jan „JohnyEbola“ Havelka

Radovan „Cajroo“ Čajkovič