První část WePlay AniMajor se blíží, o co se bude hrát?

Druhý a také poslední Major sezóny začne již ve středu 2. června turnajem o divokou kartu. Na co se můžeme těšit?

Reklama Major má tři fáze, z nichž první začíná již ve středu. Šest týmů zabojuje o dvě takzvané divoké karty. Ty jim umožní získat místo ve skupinové fázi, kde na ně čeká další šestice týmů.

Týmy na Wild Card turnaji:

Secret (západní Evropa)

Nigma (západní Evropa)

AS Monaco Gambit (východní Evropa)

Vici Gaming (Čína)

Invictus Gaming (Čína)

Execration (jihovýchodní Asie)

Do této fáze Majoru se kvalifikovaly třetí a čtvrté týmy vybraných DPC lig. Nejvíce slotů mají západní Evropa a Čína, jelikož dané regiony jsou nejrozvinutější a nabízí největší konkurenci špičkových týmů.

Turnaj o divokou kartu proběhne v pouhých dvou dnech, tedy ve středu a čtvrtek 2. a 3. června. Formát je jednoduchý - každý tým s každým odehraje Bo2 sérii, přičemž dva nejlepší postoupí do skupinové fáze, ostatní vypadávají. Pokud by některé celky nasbíraly shodný počet bodů a šlo by o postup, odehrají Bo1 tiebreaker.

Celý Major bude probíhat až do 13. června, kdy proběhnou poslední dvě utkání, a to finále skupiny poražených a grandfinále. Hraje se o celkem 500 tisíc dolarů a 2700 DPC bodů, které slouží ke kvalifikaci na The International. Na TI jsou již čtyři místa zabraná a WePlay AniMajor je poslední možností, jak si tam zajistit přímou pozvánku.

Dění na turnaji budete moci sledovat na oficiálním kanálu.