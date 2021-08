Paloky z Rozbíječů: Finále bychom si rádi zopakovali a konečně to vyhráli

Na jaře se probojovali až do finále, kde podlehli Hippomaniacs, v prvním kole podzimního splitu si reprízu grandfinále zopakují. Tým Inaequalis Rozbíječi prošel, stejně jako většina celků, změnami a teprve se uvidí, jestli naváží naposlední úspěch. Jak naděje zhodnotil Jan „PaloKy" Blažek?

Před podzimním splitem jste v týmu udělali pár změn. Mohl bys je přiblížit?

Po jarním splitu nás bohužel opustil náš hvězdný carry hráč SlaweE, který se usadil v českém „dream teamu“ Hippomaniacs. Zároveň byl propuštěn i náš offlane hráč Fazuliak, jehož životní moudra budou týmu zajisté chybět. Do týmu se vrátil věčný farmář Hemy, společně s naším hvězdným náhradníkem Olim, který si zahraje offku.

Věříš, že máte ještě silnější tým?

Nevím jestli silnější, ale bezpochyby vyrovnanější.

Se všemi spoluhráči jsi už v minulosti hrál, máš radost, že jste se dali zase takhle dohromady?

Tak určitě. Hrajeme spolu - s přestávkami - už nějaký ten rok a všichni víme, co od sebe můžeme herně čekat, pozitiva i negativa. Otázkou je, jestli dokážeme do konce splitu všechna negativa překonat a radovat se z vítězství.

Vloni jste dokázali překvapit i ty největší favority a dostali jste se až do finále. Jak to vidíte letos?

Samozřejmě bychom to rádi zopakovali a přidali i ten poslední krok v podobě výhry.

Hned v prvním kole narazíte na Hippomaniacs, jaké šance na výhru vidíš?

Zápas to bude určitě speciální, jelikož hrajeme proti našim bývalým spoluhráčům Filminymu a slaweEmu. (usmívá se) Pro výhru uděláme vše a věřím, že Filminyho slzy po hře si všichni užijeme.

Trénovali jste na ně nějak speciálně?

V této sestavě jsme spolu bohužel ještě netrénovali, jelikož nám poslední hráč přijede z dovolené hodinu před sobotním zápasem. Ale zajisté si spolu sedneme na discordu a vytvoříme jednu z našich neporazitelných strategií, alespoň formou teorie.

Až na jednu výjimku prošly všechny týmy změnami, koho vidíš jako největšího favorita a proč?

Favorit by měl být tým Hippomaniacs, který - pokud sestava vydrží - míří z dlouhodobého hlediska i za dobytím scény evropské. Doplnění největších mladých talentů cz/sk - slaweEho a Filminyho - do týmů plného veteránů znovu obnovilo takovou tu hladovost po vítězství.

Trénovali jste přes léto nějak víc, nebo jste spíš odpočívali a užívali dovolenou?

Spíš probíhal odpočinkový režim a individuální příprava. Poslední měsíc měla většina týmu postupně dovolenou a čekalo se na nový patch. Tak se necháme překvapit, jaký začátek budeme mít tentokrát, když nám to minulý split nevyšlo podle představ.

Před pár dny vyšel v Dotě nový patch. Co říkáš na změny? Ovlivnily nějak výrazně tvou hru?

Trochu oživení je v Dotě vždy fajn. Jen jsem trochu zklamaný, že nepřišla žádná změna mapy nebo mechaniky hry. Patch byl před Internationalem zaměřený spíš na vybalancování hrdinů. Nic se pro mě nemění, kromě toho, že budu pokládat wardy za jiné hrdiny a bránit bázi před tlupou ochočených ancientů.