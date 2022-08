Play-off Arlington Major 2022: LGD a Spirit se střetnou ve finále upper bracketu. Entity vyzvou BOOM

Stand-inující Jonáš "SabeRLight-" Volek společně s Entity dnes podvečer nastoupí do důležitého zápasu o postup do čtvrtfinále pavouku poražených proti indonéskému klubu BOOM Esports. Oba týmy mají dobrou herní formu. Nenechte si ujít zajímavé střetnutí, které začíná v pět odpoledne.

V americkém Arlingtonu v plném proudu probíhá vyřazovací část 500 000 $ dotařského Major turnaje. Po třech odehraných dnech se počet týmů pomýšlejících o předních příčkách zredukoval ze šestnácti na osm.

Vše probíhá dle očekávání, tedy až na špatný výkon Team Liquid a zvláštně hrajícího dvojnásobného vítěze The International 2018 a 2019 - Anathana "ana" Phama. Pham vypomáhá velmi silnému čínskému celku Royal Never Give Up a jeho herní um předvádí divné a nepochopitelné věci.

V rozhodujícím zápase s Outsiders (Virtus.pro) o postup do druhého kola lower bracketu si na první mapě Anathan pořídil Monkey King Bar (5 000 goldů), následně ho prodal, potom opět koupil. Tímto ana zbytečně ztratil cenné zlato. Potom v několika střetnutích Pham nepoužil Black King Bar a celkově jeho poziční a reakční hra na tomto turnaji je velmi sporná.

Rozhodující třetí mapa mezi Entity a Evil Geniuses (best-of-three)

Kdyby Royal Never Give Up zahráli o něco lépe a ana předváděl stabilní a kvalitní hru, tak by se parta kolem Somnus 100% zúčastnila The International 2022. Bohužel se xNova a spol budou muset prodrat místní kvalifikace na The International.

Asi nejzajímavějším zápasem se stalo střetnutí mezi OG a PSG.LGD. Favorizovaní hráči LGD nezklamali a povolili Ceb a jeho skvadře jen jednu mapu, ve které byl picknut Chen od OG, který ma za stranu Dire fenomenální win rate - 95% (20 zápasů). Dva jedna pro LGD a čínští borci putují do menšího finále pavouku vítězů.

Poslední včerejší zápas mezi úřadujícími šampióny The International 2021 - Team Spirit a Team Aster neměl dlouhého trvání. První mapa trvala 34 minuty a druhá necelých 44 minut. Nabírající formu Team Spirit bez sebemenších problémů poslali Aster do lower bracketu offline klání.

Každopádně dnešní herní večer bude neméně zajímavý. V 17:00 nás čeká souboj Entity vs BOOM Esports. Stand-inující české želízko Saberlight se popere o čtvrtfinálovou účast. Na jeho akční carry hrdiny a agressivní hru Entity se hezky dívá a doufejme, že i tentokrát se jim podaří zvítězit.

Uzavře čtvrtý hrací den noční duel mezi beastcoast a Outsiders (Virtus.pro). Pro Outsiders by neměl být problem porazit jihoamerický celek a zajistit si čtvrtfinálové místo, ale nechme se překvapit, jelikož beastcoast jsou nevyzpytatelný a umí zahrát dobrou Dotu.

PGL Arlington Major 2022 s českým komentářem

Předběžné výsledky vyřazovací části turnaje

PGL Arlington Play-off • Foto Liquipedia

PGL Arlington Major 2022: Rozdělení prizepoolu

1. místo: 200 000 $ + 820 DPC Tours bodů

+ 820 DPC Tours bodů 2. místo: 100 000 $ + 740 DPC Tours bodů

+ 740 DPC Tours bodů 3. místo: 75 000 $ + 670 DPC Tours bodů

+ 670 DPC Tours bodů 4. místo: 50 000 $ + 590 DPC Tours bodů

+ 590 DPC Tours bodů 5. až 6. místo: 25 000 $ + 515 DPC Tours bodů

+ 515 DPC Tours bodů 7. až 8. místo: 12 500 $ + 360 DPC Tours bodů

Zdroj: Liquipedia