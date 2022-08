Na multimilionový The International 2022 se podívají dva češi a jeden slovák

The International 2022 • Game News 24

Poprvé od dob prvního The International uvidíme v akci početnou československou výpravu, kterou může potenciálně rozšířit Ondřej "Supream^" Štarha. Ondra hájí barvy evropské organizace Into The Breach a pokusí se dostat na dotařský turnaj roku skrze západoevropskou kvalifikaci.