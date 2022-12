Konec jedné éry, Nisha odchází z Team Secret. Puppey si bude muset najít adekvátní náhradu

Včera večer evropská multigamingová organizace Team Secret oznámila, že Michał „Nisha“ Jankowski oficiálně opouští Dota 2 sestavu vedenou legendárním kapitánem Clementem „Puppey“ Ivanovem. Mladistvý Jankowski se rozhodl zkusit něco nového a vydat se do světa.

Clement mu vřele poděkoval za jeho dobu působení v klubu a za vše, co udělal pro „tajemný kolektiv“. Ivanov mu popřál všechno nejlepší do budoucna a srdečně doufá, že jeho dravost a vášeň pro hru ho bude provázet ještě dlouhá léta.

Puppey si teď musí co nejrychleji najít skvělého náhradníka, který dobře zapadne do týmu. Nová DPC sezóna se blíží sedmimílovými kroky a Team Secret chtějí mít ve svých rukou velmi silnou pětici hráčů, která bude usilovat o přední příčky.

Nahradit talentovaného Nishu nebude snadné, jelikož volných dotařů jeho kvalit není mnoho. Šušká se, že Secreti mají ve svém hledáčku čtyři zajímavá jména a to konkrétně TORONTOTOKYO, Topson, Noone a Malr1ne. Co myslíte dámy a pánové, kdo se nakonec stane novým midařem Team Secret?

Jankowski se připojil k Team Secret v záři 2018. Za více než čtyři roky hraní s Puppeym, Michał vyhrál tři prestižní Major turnaje a zúčastnil se tří velkolepých The International, ze kterých si odnesl bramboru (2019), bronz (2021) a stříbro (2022).

Nejlepší herní výsledky - Nisha

1. místo: ESL One Hamburg 2018

2. místo: The Kuala Lumpur Major

1. místo: The Chongqing Major

1. místo: MDL Disneyland® Paris Major

4. místo: The International 2019

1. místo: DreamLeague Season 13

1. místo: OMEGA League: Europe Immortal Division

3. místo: The International 2021

3. až 4. místo: Riyadh Masters 2022

2. místo: The International 2022

Aktuální Dota 2 sestava Team Secret

Remco „ Crystallis “ Arets - Carry (1)

“ Arets - Carry (1) + TBA - Mid (2)

Roman „ Resolut1on “ Fomynok - Offlane (3)

“ Fomynok - Offlane (3) Baqyt „ Zayac “ Emiljanov - Soft Support (4)

“ Emiljanov - Soft Support (4) Clement „ Puppey “ Ivanov - Hard Support (5) - Kapitán

“ Ivanov - Hard Support (5) - Kapitán Lee „Heen“ Seung Gon - Trenér

***

Nenechte si ujít:

Zdroj: Twitter