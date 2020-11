Seron narazí na Emericksona, v play off také souboj viktoriánů

Jan „Emerickson“ Krupička proti Janu „TheJohny“ Hradilovi. Boj dvou gigantů české FIFA scény. Velká rivalita mezi fanouškovskými základnami sparťanských hvězd přidává mači na atraktivitě. Obzvlášť, když jde o přímý souboj o postup ze skupiny B CZC.cz iSport Ligy.

Očekávaná vyrovnaná bitva se nekonala, Krupička byl od začátku jednoznačně lepší a prvním zápase rozebral svého sparťanského kolegu 7:1. „Věděl jsem, jakým stylem Johny hraje a BO2 sérii jsem chtěl rozhodnout už v první části,“ popisoval Emerickson svůj úspěšný herní plán. Vyrovnaný druhý špíl nic nezměnil na tom, že Hradil se mezi nejlepší osmičku podobně jako v minulém ročníku nepodívá. V té se ukáže překvapení soutěže Patrik „Patýno“ Janků, ambasador Sazka Esport.

Po neúspěchu Jakuba „JamesBony“ Němce, vítěze minulého ročníku CZC.cz iSport Ligy, se do finále neprobojoval ani jeho spoluhráč a soupeř v posledním finále Martin “Caster“ Štěpán. Jeho osud v turnaji zpečetilo hned první utkání nedělního programu, když nestačil na plzeňského Michala „DRMi10” Drasticha. Ani v druhém špílu nezvítězil, Štěpán „RIIJK“ Sobocki mu povolil pouze bod. „Gratulace soupeři, druhý zápas hrál úžasně. Moje změna rozestavení se nevyplatila, on umí neskutečně presovat a k ničemu mě nepustil,“ ocenil sparťanský hráč kvality borce z Entropiq, který se spolu se zástupcem FCVP Esport může těšit na boje Top 8.

„Chci postoupit a nic jiného neberu,“ nechal se slyšet jeden z favoritů turnaje Lukáš „T9Laky“ Pour. Jenže do skupiny D nevstoupil dobře, 17letý Matěj „Miki” Mikan mu nic nedovolil a plzeňského matadora přehrál ve všech směrech. „Je to pro mě něco speciálního, Lakyho jsem snad ještě nikdy neporazil,“ těšilo mladého hráče Sampi. Jeho radost ale neměla dlouhého trvání. Jeden bod ve dvou zápasech poslal Mikana až na třetí místo tabulky, které známená nepostup do vyřazovací části. Do té se po velkém boji dostali Mario „MarioOoso99“ Gumbrešt a již zmiňovaný Laky, jenž na závěr zdemoloval 14letého Martina „FCMARTIN“ Hrabinu 11:0.

Další mladík Dominik „Seron“ Čermák je již stálicí mezi českými Fifaři a spolu s plzeňským Pourem je všeobecně považován za největšího favorita CZC.cz iSport Ligy. Místo prvního místa ve své skupině se však do posledních vteřin strachoval o postup, který si nakonec zajistil remízou v posledním zápase. „Hledám se, obrana mi nejde a strašně se s ní peru,“ vysvětloval 16letý talent Sampi těsný průběh. Naopak ve velké pohodě hraje Jakub „CptKubajz“ Pudil, který ve FIFA 21 reprezentuje slávistický esport na jedničku a spolu se Seronem se ukáže v play off CZC.cz iSport Ligy.

Postupový klíč přináší nejedno parádní utkání. Sparťanská superstar Emerickson jde na mladíka Serona, FCVP Esport má jistotu jednoho zástupce v semifinále. V prvním kole play off na sebe totiž narazí Drmi s Lakym. Patýno narazí na slávistického favorita CptKubajze, RIIJK pak na Mariooosa.

Play off (22.11.) - formát BO3

CptKubajz vs. Patýno

RIIJK vs. MarioOoso99

Seron vs. Emerickson

FCVP T9Laky vs. FCVP DRMi10

Časový harmonogram

14:00: ČTVRTFINÁLE 1

15:15: ČTVRTFINÁLE 2

16:30: SEMIFINÁLE 1

17:45: SEMIFINÁLE 2

19:00: FINÁLE