Mané, Casemiro či Marquinhos. Jaké Freeze karty pořídit ve FIFA 21?

Vánoční eventy ve Fifě patří mezi každoročně nejoblíbenější období v populárním fotbalovém simulátoru. Letos přišlo EA se změnou, o slušné karty jsme však ochuzeni nebyli.

„Mané vypadá parádně, ale cena je strašně vysoko,“ komentuje 92 Rating kartu liverpoolského útočníka 16letá hvězda Sampi. „Popravdě se ale ani nedivím za takovou kartičku,“ chválí Seron Maného, jehož cena se pohybuje okolo 2 800 000 coinů.

„Kdo mě upřímně překvapil, tak je Casemiro, nemusí být na stoperovi špatný,“ říká Seron o Brazilci reprezentujícím Real Madrid, který se s hodocením 90 řadí mezi nejlepší střední obránce La Ligy.

K půl milionu míří také Lautaro Martinéz, útočník Interu Milán. „Určitě by mohl zahrát hrot nebo křídlo, s Hunterem bude mít dobré staty,“ usuzuje Dominik Čermák. Argentinský křídelník v dresu milánského giganta vyniká především svou obří rychlostí a parádním driblinkem.

Přehlédnout rozhodně nesmíme také dalšího Brazilce, kterým je Marquinhos. Kapitán Paris Saint-Germain se posunul z pozice stopera do středu zálohy, jako CDM bude parádně fungovat se svými spoluhráči Neymarem a Mbappém. „Marquinhos je parádní karta na SO i na SDZ. Do levnějších týmů zapadne skvěle, hlavní sílou je hyperlink na Neymara Jr. a Mbappého,“ poukazuje Seron na souhru brazilského bojovníka.

