TOTW Predictions: Na konec roku zklamání, nejlepší Casemiro a Bruno

GK - Bernd Leno - 87

Gólman londýnského klubu je jedním z mála pozitiv Arsenalu v letošní sezóně Premier League. Německý brankář hrál velkou roli ve vítězství Kanonýrů nad rivaly z hlavního města Anglie. Chelsea začala na konci zápasu tlačit, Bernd Leno zachránil svůj tým chycenou penaltou. Jorginho byl na Němce krátký a Arsenal slavil tři body, Leno pak bude moci slavit druhou IF kartu letošní Fify.

Arsenal se po sedmi zápasech dočkal výhry. A rovnou v derby s Chelsea • Foto Reuters

LB - Philipp Max - 82

Německý levý bek reprezentující barvy PSV Eindhoven nejdříve vyrovnal skóre zápasu proti Venlo, na začátku druhého poločasu pak přihrál na vítěznou branku Oliviera Boscagliho. Rychlost IF Maxe však jen těsně překročí 80 a nestane se jednou z předních voleb pro levou stranu obrany.

CB - Clément Lenglet - 86

Pod týden starou výhrou Barcelony nad Valladolidem se podepsal gólem také francouzský stoper Clément Lenglet. Ten po centru Lionela Meesiho zamířil hlavou přesně a v letošním ročníku La Ligy skóroval poprvé. Bude tak Lenglet po FIFA 20 opět mezi elitními obránci?

CB - Milan Škriniar - 86

Slovenský borec zařídil ve čtrnáctém kole italské Serie A vítězství Interu Milán, když v 69. minutě parádně trefil hlavou centr Marcela Brozoviće a milánský klub tak stále drží krok se svým městským rivalem. První TOTW pro slovenského obranáře od FIFA 19.

Milan Škriniar v dresu slovenské reprezentace • Foto Pavel Mazáč / Sport

CDM - Casemiro - 90

Granadě se v letošním ročníku španělské ligy daří, na Real Madrid byla však krátká. Velkou roli ve vítězství madridského týmu měl brazilský štítový záložník Casemiro. Jeho IF karta však je těžko dosáhně kvality Freeze verze, cena tak nepůjde nikterak vysoko.

CAM - Hakan Çalhanoğlu - 82

Turecký záložník AC Milán předvedl skvělý výkon, když proměnil penaltu, na dvě branky přihrál a především díky němu se AC udrželo po výhře 3:2 na Laziem Řím na prvním místě Serie A.

CAM - Bruno Fernandés - 90

Kde by byl Manchester United bez brazilského útočného středopolaře. Gólem a asistencí zařídil Bruno Fernandés Rudým ďáblům bod. Výborný výkon by pro něj mohl znamenat již třetí Team of the Week, celkově by šlo již o sedmou kartu záložníka Manchesteru United.

Dramatický souboj Leicesteru s Manchesterem United skončil remízou 2:2 • Foto Reuters

LW - Yannick Carrasco - 86

Belgický zástupce druhého madridského klubu má formu. Proti Elche přihrál na jeden gól, na hřišti Realu Sociedad si připsal hned dvě asistence. Po IF kartě z TOTW 9 si tak nejspíš vyslouží druhou.

LW - Harvey Barnes - 82

Dva mače, dva góly, dvě remízy pro Leicester. Harvey Barnes, anglický křídelník mistrů Premier League ze sezóny 2015/16, zachránil svůj celek před dvěma prohrami proti Crystal Palace a Manchesteru United. Ukáže se poprvé ve FIFA 21 v TOTW?

RW - Suso - 84

Valencie v La Lize tápe. Proti kvalitnímu celku Seville držel celek z východu Španělska krok, pouhých několik minut před koncem však gólman Domenech nedokázal vyrazit střelu Susa a Sevilla mohla slavit. Tehnický záložník čtvrtého celku La Ligy se trefil v sezóně 2020/21 teprve poprvé.

CF - Franck Ribéry - 84

Jedna asistence většinou nestačí na zařazení do nejlepšího týmu týdne, v případě francouzské legendy by tomu mohlo být jinak. Fiorentina řádila na hřišti Juventusu, bývalá hvězda Bayernu Mnichov předvedla skvělý výkon. První TOTW pro francouzského útočníka.