Top 5 věcí, které chceme ve FIFA 22: česká liga, cross-play i nová víkendovka

Od vydání dalšího ročníku FIFA nás dělí ještě slušná porce měsíců, my už ale teď přemýšlíme, co nového bychom rádi v nové Fifě viděli. Zde je pět hlavních věcí, které bychom chtěli ve FIFA 22.

Vylepšení víkendové ligy

Chtělo by to změnu. FUT Champs jsou dlouhé roky stejné. Třicet zápasů, víkend co víkend, málokdo se na víkendovku opravdu těší. Je to dlouhé, odměny za moc nestojí, servery často padají.

„První věc, kterou bych rád viděl, je stabilní gameplay. Chci si jít zahrát v sobotu ve tři odpoledne s vědomím, že se ta hra bude hýbat stejně jako v neděli ve dvě v noci,“ říká Martin „Caster“ Štěpán, zástupce AC Sparta Esports. „Zároveň bych rád viděl od určitého ranku garantované odměny. Teď uhraješ Elite 1 a je to čistě o štěstí,“ navrhuje Caster.

Co změnit kromě gameplaye? Počet zápasů? Průběh celé WL? Chce to nějak obzvláštnit. Mezi zápasy víkendové ligy a Division Rivals nenajdeme téměř žádný rozdíl kromě nápisu a konečného pořadí.

FUT Champs ve FIFA 21 • Foto fifplay.com

Player Career Mode

Kariérní mód prošel ve FIFA 21 inovací. Nové možnosti simulace, více statistik, vylepšení tréninku, cutscény u přestupů a více vyjednávacích možností. Nešlo o žádnou revoluci, ale o příjemnou změnu, která oživila dlouhodobě stejný mód. Bohužel, EA Sports si všechny náboje vyplýtvali na manažerský kariérní mód.

Pokud porovnáme Player Career ve FIFA 21 s FIFA 20, najdeme pramálo změn. U sportovních her ale není velký problém udělat pořádný hráčský mód, kde si vytvoříte vlastní hvězdu a dostanete se až na úplný vrchol. Stačí se podívat na NBA. Spousta možností, perfektní cutscény a mnoho dalšího. To chceme vidět ve Fifě! Tedy, kromě tuny mikrotransakcí.

Pro nás nedává velký smysl ani hodnocení během jednotlivých zápasů. Pro příklad: nastoupili jsme k prvnímu zápasu s novým playerem, odehráli jsme slušný zápas, jeden gól, jedna asistence, pár zkažených přihrávek a jedna promarněná tutovka. Hodnocení? 10/10. Není to trochu přehnané?

A poslední věc. Chceme si projít kariéru těch nejlepších českých fotbalistů, kteří začínali v tuzemských klubech a vypracovali se až na vrchol. To nás přivádí k dalšímu bodu.

Kariérní módy ve FIFA 21 • Foto EA Sports

Česká liga

Česká fotbalová nejvyšší soutěž byla naposledy součástí FIFA před dlouhými deseti lety. Ano, v posledních letech si můžeme zakopat alespoň se Spartou, Slavii a Viktorií Plzeň, kariérní mód však na třech klubech postavit nejde.

Rádi bychom vlétli do kariérního módu s jedním z českých klubů, prali se o postup do evropských pohárů a posuptně se vypracovali do evropské špičky. 1. FC Slovácko, FK Teplice nebo Bohemians 1905. I za tyto kluby bylo možné hrát ve FIFA 11.

A není to tak, že by o naši ligu ve Fifě stálo pár desítek nadšenců. V hlasování webu fifplay.com o tom, kterou soutěž by hráči viděli ve Fifě, se česká fotbalová soutěž umístila na pátém místě s více než třemi tisíci hlasů!

Dočkáme se české ligy zpět ve Fifě? • Foto fifplay.com

Pro Clubs

Další herní mód s obrovským potenciálem. Bohužel, s nevyužitým potenciálem. Meziročně je změn minimum, chyb spousta. Své návrhy sdílel ten nejpovolanější, Honza „magnet“ Březina, admin VPG Pro Clubs.

„Mezi největší “trháky” mezi vylepšeními by byla možnost obyčejného střídání v zápasech, což doposud nebylo možné. A asi ani dlouho nebude,“ mrzí Honzu. „Další věcí jsou třeba úpravy stadionu či vytvoření svého,“ navrhuje.

„Ovšem vůbec ten největší problém je ohromné množství chyb ve vytváření zápasu. Tím myslím to, že třeba lepší týmy z ligy, které hrají 3-5 zápasu v jednom hracím dni (česká+evropská liga) a musí tyto zápasy odehrát v přesně určeny čas, se díky padání serveru a podobným chybám serveru EA dostanou do časove tísně než se tyto zápasy vůbec spojí a vždy z toho vznikají problémy s možnou kontumací kvůli časové rezervě určenou pro ten daný zapas (většinou 10 minut na připojení do zápasu),“ popisuje Magnet problémy. „Když už se tento zapas spojí, týmy si musí vybrat dresy, ve kterých nastoupí. A to je další problem a dost velký. Mnohokrát se stane, že si tým vybere ten jeden určený dres, ale v samotném zápase se tento dres nezmění a týmy proti sobě nastoupí s hodně podobnymi barvami a všichni ze hry musí vyskočit a tento proces celý znova zopakovat.“

Uvidíme ve FIFA 22 alespoň změnu v možnosti střídání hráčů?

FIFA 21 Pro Clubs • Foto EarlyGame

Cross-play

Věřte nám. Hrát FIFU na PC není žádná procházka růžovou zahradou. Desetkrát míň hráčů na marketu, když už najdete nějakou slušnou kartu, přijde vás pořádně draho. Vždyť basic Cristiano Ronaldo stojí na počítači téměř o 300 tisíc coinů víc než na PlayStationu!

Chceme mít tu možnost si zahrát s kamarády na ostatních platformách. Dávalo by to smysl i kvůli turnajům, které by byly otevřené pro všechny. Dočkáme se ve FIFA 22?