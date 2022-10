For Games: FIFA turnaj ovládl T9Laky! Hráči měli na sžití s novou verzí jen pár dní

Počáteční nervozita

Velkolepá akce před živým publikem teprve po několika dnech od vydání hry. Účastníky FIFA turnaje čekala na For Games opravdová výzva. “Začátek nebyl snadný, ta hra je venku teprve týden, takže jsem nevěděl, co od toho očekávat. Postupně jsem se rozehrál a v Playoff to už bylo lepší,” zhodnotil průběh turnaje jeho vítěz, T9Laky.

Nemohla chybět otázka na zhodnocení stavu hry. “Je to zvláštní, zatím nevím, co si o tom mám přesně myslet. Dá se hrát docela agresivně, což je super, zároveň mi přijde dobré, že soupeři jen tak neutečeš,” prozradil první dojmy reprezentant Viktorie Plzeň.

První turnaj první výhra

“Ze začátku jsem byl vůbec rád, že jsem postoupil. Ve třetím zápase mě potrápil Kubajz,” popisuje Laky cestu za vítězstvím. “Mrkyy svým výkonem jasně ukázal, proč si ho Sampi vybralo,” ocenil T9Laky kvality svého finálové soupeře. Mrkyy po měsíci nového angažmá ukořistil stříbrnou medaili. Ze zlata se radoval již zmíněný Laky.

Záznam rozhovoru: