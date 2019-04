Železník se chystá na iSport LIGU: Chci mezi nejlepších třicet! | iSport.cz

Prvních osm postupujících do ONLINE finále po nedělní kvalifikaci iSport LIGY známe. Do další fáze se chystá zasáhnout i Lukáš Železník. "Určitě se zapojím, pokud mi to čas dovolí. První kvalifikaci jsem nestihnul, protože jsme kvůli pondělnímu zápasu se Spartou vyjeli do Prahy den předem," vysvětlil.

Dlouhodobou soutěž pro hráče nejpopulárnější sportovní hry velmi kvituje. "Je super pro česko-slovenskou scénu, že někdo dokáže uspořádat takový formát ligy pro virtualní hráče. Jsem zvědavý, jak budou proti sobě soupeřit profíci na naší FIFA scéně, a taky na to, jestli vystřelí mezi ně i nějaké překvapení. Pohybuje se tu spousta skvělých hráčů, jen se o některých tolik neví a teď se můžou zviditelnit," řekl zlínský forvard.

"Jsem na iSport LIGU zvědavý. Budu fandit T9Lakymu a The Johnymu, se kterými si někdy napíši a poradili mi ve spoustě věcí," sdělil Železník své favority v lize.

Sám by se ale samozřejmě chtěl dostat co nejdál. "Stoprocentně neodehraji všechny turnaje, jelikož mi to čas nedovolí. Přeci jen beru FIFU pořád jen jako odreagování. Ale být mezi nejlepšími třiceti hráči by pro mě určitě byl úspěch,“ odhadl.

A kdo ví, třeba jednou rozšíří řady populárních českých FIFA streamerů. "Mám jeden cíl, a to, že bych chtěl někdy spustit vlastní stream na Twitchi a výtěžek věnovat pro nějaký dobročinný spolek," řekl.

Druhá kvalifikace iSport LIGY se odehraje ve středu 10. dubna od 18 hodin, momentálně jsou otevřeny registrace pro všechny hráče. Osm nejlepších z ní a poté i z dalších kvalifikačních kol (10., 14. a 17. dubna) postoupí do ONLINE finále, které se koná 21. dubna.