Fotbalové Teplice vstupují do světa eSportu! Mají i finalistu iSport LIGY | iSport.cz

Teplice vstupují do světa eSports • FK Teplice

Teplice míří do světa eSportu! Díky dohodě prvoligového klubu s týmem Nessus Gaming oblékne hned čtveřice hráčů FIFA teplický dres a bude "skláře" reprezentovat na turnajích. A to včetně CZC iSport LIGY, kde už jeden ze zástupců Teplic postoupil do online finále!