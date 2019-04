Teplice rozjely eSport. Vyzvat Spartu ve FIFĚ? Dojde k tomu, říká šéf marketingu | iSport.cz

Co vás vedlo k tomu, že jste vstoupili do světa gamingu?

„Inspirovali jsme se u Sparty, která je v české lize průkopníkem. Původně jsme nad tím v dlouhodobém horizontu nepřemýšleli, ale oslovil nás Štefan Šraga, který je tepličák a za Teplice hrál, byl dokonce na pomezí A – mužstva. A také jsme měli signály, že by se do světa eSportu mohly přidat další kluby. Dávalo nám to z hlediska marketingu smysl a myslím si, že nám to dává šanci oslovit další fanoušky, nebo přímo příznivce ze eSportu.“

Můžete vy jako menší klub nakopnout i další , aby se přidaly a založily eSportový tým?

„Věřím tomu, že se další přidají. Jak už jsem řekl, marketingový potenciál je ohromně velký. Já v 31 letech už tomu sice moc nerozumím, ale FIFU si stále zahraji rád, takže doufám, že se přidají další kluby a dopadne to tak, že vznikne eSportová verze FORTUNA:LIGY.“

Něco jiného je, když do světa gamingu vstoupí kolos jako je Sparta a když Teplice. Jste důkazem toho, že svůj vlastní tým mohou mít i menší kluby?

„Chápu, že všude jsou marketingové rozpočty napnuté a není to jednoduché. My měli štěstí v tom, že jsme narazili na partu teplických srdcařů, pro které je čest už jenom za Teplice hrát. A snad se podobných najde po celé republice spousta. Něco jiného je případ Sparty, která to má postavené na trochu jiném modelu, ale to je dáno jejími možnostmi.“

S ničím jste neotáleli a rovnou vás reprezentují čtyři hráči. Neplánovali jste opatrnější postup?

„Skočili jsme do toho, protože jsme to probírali se Štefanem Šragou, který je zakladatelem týmu Nessus Gaming a rozhodli jsme se, že tuto organizaci vezmeme pod sebe a jejich FIFA tým bude nastupovat pod hlavičkou FK Teplice. Jedná se o partu, která již nějaký čas funguje a sbírá úspěchy. Nechtěli jsme proto do toho moc zasahovat a vybírat jiné hráče.“

Jeden z vašich hráčů Roman “angel” Protivínský se probojoval do online finále iSport LIGY. Jaké máte v této soutěži ambice?

„Chtěli bychom se probojovat do offline finále. Kdyby se to povedlo, tak by to bylo vážně super. Jiné cíle jsme si pro oblast eSportu zatím nestanovili. Spolupráci stále ladíme a postupně to budeme vylepšovat. Budeme chtít být na tomto poli pořádně vidět, ale abychom už nyní dávali hráčům cíle, to ještě není na pořadu dne.“

V Česku jste se Spartou zatím jediné dva kluby, které založily divizi eSport. Nechystáte vzájemný zápas?

„Máme to v hlavě. Zatím jsem to s kolegy ze Sparty neprobíral, ale určitě bychom s nimi zápas někdy chtěli uspořádat. Zatím nedokážu říct, kdy, ale myslím si, že k němu opravdu dojde.“