Hraješ Fifu? Dostaň se na Letnou! Startují nové kvalifikace iSport LIGY | iSport.cz

Napínavé souboje do poslední minuty, mnoho emocí a na konci osm šťastlivců. Startují online kvalifikace do CZC.cz iSport LIGY v hraní fotbalového simulátoru FIFA na herní konzoli PlayStation. Už 25. května se znovu rozběhne kolotoč, na jehož konci si to osm nejlepších rozdá na stadionu pražské Sparty v offline finále o prvenství v druhém turnaji ligové soutěže, jejíž vítěz na konci roku získá kromě hodnotných cen 100 tisíc korun. Uspěje znovu Lukáš „T9Laky“ Pour, nebo se bude radovat někdo jiný? To se dozvíme 15. června na Letné!