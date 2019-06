FIFA 19 na Letné! Hvězdy esportu, soutěže o Playstation + dárek i pro tebe | iSport.cz

Zapiš si datum 15. června – druhé finále CZC.cz iSport LIGY je tady! Na fotbalovém stadionu Sparty osmička nejlepších hráčů ve FIFA 19 půjde do bojů o celkové prize money 40 000 korun a důležité body do celosezónního žebříčku. A ty můžeš být u toho! Nejen to – každý návštěvník dostane dárek i možnost zahrát si o fantastické ceny! Vstup je zdarma.