Esportová show: Sleduj offline finále iSport LIGY a vyhraj novou FIFA 20! | iSport.cz

První ročník iSport LIGY se kvapem blíží do finiše! Před velkolepým SUPERFINÁLE o 100 000 korun (2. listopadu v CineStar Anděl) ty nejlepší FIFA hráče z České republiky čeká ještě jedna zastávka. Už v sobotu hostí studio RE–PLAY III. offline finále iSport LIGY. A sledovat ho můžeš i ty od 11:00 prostřednictvím streamu na iSport.cz, Facebooku deníku Sport či Twitch.tv. Do přenosu se můžete i aktivně zapojit a soutěžit o novou FIFA 20!

Sobotní akce nabídne pár novinek, tou první je prostředí, kde se odehraje. Po hostivařském multikině a stadionu fotbalové Sparty na Letné se ti nejlepší hráči FIFA přesunou do pražských Nuslí. Tam sídlí studio populárního pořadu RE–PLAY, který už deset let informuje o tom nejaktuálnějším ze světa her. V prostředí jako stvořeném pro gamery se finalisté jistě budou cítit jako ryby ve vodě.

Tou ještě podstatnější novotou je hra, ve které si to osmička nejlepších rozdá. Předchozí finále se hrála ve FIFA 19, nejpopulárnější fotbalový simulátor ale v září představil nový ročník. Finalisty iSport LIGY tak poprvé čeká boj ve FIFA 20. A jak sami říkají, nejde jen o jinou číslovku na konci názvu.

„Nejde úplně o to se naučit nějakou konkrétní novinku, ale je důležité přejít na nový herní styl. FIFA 20 se od 19 opravdu hodně liší,“ říká Martin „Caster“ Štěpán, který se na offline finále bude rvát za barvy pražských Bohemians. „V této Fifě je nejdůležitější obrana. Žádné kličky, žádné načasované zakončení, ale obrana. Padá strašně málo branek a od toho se celý zápas odvíjí,“ doplňuje Štěpán „Šragi“ Šraga, který bude v sobotním turnaji fandit týmovému kolegovi Seronovi.

Přechod na novou hru může být jedním z faktorů, který může z trůnu sesadit dosavadního suveréna T9Lakyho z Viktorie Plzeň, který vyhrál obě předchozí finále a před velkolepým Superfinále bude myslet na hattrick. Sesadit se ho v sobotu pokusí týmový kolega JamesBony, dvojice z Bohemians Caster a MrRici, sparťan Emerickson, teplický Seron, OndrykK a Brynycho.

Součástí III. offline finále iSport LIGY můžete být i vy. Od 11 hodin bude celou akci možné sledovat živě prostřednictvím iSport.cz, Facebooku deníku Sport a Twitch kanálu CZC. A pokud se interaktivně zapojíte do divácké soutěže, můžete na dálku vyhrát novou FIFA 20! Čekají na vás tři peckové kousky.

Opět půjde o nabitou akci, kterou by si žádný fanoušek esportu neměl nechat ujít!