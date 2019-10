SUPERFINÁLE iSport LIGY: 100 tisíc i auto pro nejlepší. O co dalšího se hraje? | iSport.cz

T9Laky prošel do III. finále iSport LIGY díky semifinálovému vítězství nad svým týmovým kolegou z Plzně JamesemBonym • Michal Beránek / Sport

SUPERFINÁLE iSport LIGY: 100 tisíc i auto pro nejlepší. O co dalšího se hraje? • Koláž iSport.cz

Jedinečný, největší nezapomenutelný turnaj v hraní fotbalového simulátoru FIFA. To je SUPERFINÁLE CZC.cz iSport LIGY, které čeká v sobotu 2. listopadu na 16 nejlepších hráčů z dlouhodobého žebříčku premiérového ročníku této soutěže. Vítěz se stane vládcem české FIFA scény, ale zároveň si odnese 100 000 korun. A nejen to! Na superfinalisty v pražském multikině CineStar Anděl čekají vskutku velmi zajímavé a bohaté ceny.

Mají za sebou tři náročné turnaje, které rozhodly o tom, že právě oni budou mít tu výsadu, zahrát si na historicky prvním SUPERFINÁLE CZC.cz iSport LIGY. Šestnáct nejlepších hráčů dlouhodobé tabulky si to rozdá o mistrovský titul, vítěz si domů odnese 100 000 korun od iSport.cz, ale i další věcné ceny. Odměněn bude ale nejen on, parádní ceny od partnerů iSport.cz, CZC.cz, O2TV, Connect. IT, Corny, Chance a Volkswagen čekají i na další superfi nalisty.

Na prvního čeká hodnotná peněžní částka, ale také poukaz na 10 000 korun od sázkové kanceláře Chance, O2 TV Sport Pack na 12 měsíců, herní klávesnice, 2 kartony tyčinek Corny a navrch zapůjčení vozu Volkswagen T-Cross na měsíc.

Stejně jako pro vítěze, i pro zbylé hráče je nachystána herní klávesnice a kartony cereálních tyčinek Corny. Druhý a třetí v konečném pořadí se pak můžou těšit na O2 TV Sport Pack na 12 měsíců, na 14 denní zapůjčení vozu Volkswagen T-Cross a také na iPhone. Stříbrný medailista navíc obdrží 15 tisíc korun od iSport.cz a 7 tisíc na sázení u Chance. Bronzový pak 10 tisíc korun a 5 tisíc do Chance.

Zkrátka ale nepřijdou ani zbylí účastníci vrcholu iSport LIGY. Věcné a hodnotné ceny dostanou všechni. I proto hráči před turnajem nic nepodceňují, hrát se bude o hodně. „Připravovat se budu asi podobně jako na předešlé turnaje, ale myslím si, že tentokrát to budou větší nervy, když se hraje o tolik peněz,“ dokládají výjimečnost sobotního SUPERFINÁLE slova absolutního vládce předchozích tří turnajů Lukáše „T9Lakyho“ Poura.

Hráč eSportového týmu Plzně bude největším aspirantem na triumf, ale na ten si brousí zuby i ostatní. Ať už finalista III. turnaje Dominik „Seron“ Čermák, který v 15 letech patří k velkým talentům, co se hraní Fify týče. Pozadu nebude chtít ale zůstat ani sparťan Emerickson, který je odhodlaný napravit zaváhání z III. offline finále, na kterém nezískal ve skupině ani bod a následně vypadl s pozdějším vítězem T9Lakym.

Hodnotné ceny čekají i na vás – fanoušky. Dveře od sálu č. 9 v CineStar Anděl se otevřou v sobotu 2. listopadu ve 12 hodin. Vstup je zdarma a přímo na místě si můžete zahrát s kamarády Fifu 20, soutěžit o ni nebo vyhrát iPad. Každý návštěvník se může těšit také na dárek v podobě slevy na nejnovější verzi oblíbené hry. A ten, kdo uhodne v tipovačce přesný počet gólu ve finálovém zápase, může získat Playstation 4 Pro 1TB! Lákadel skýtá vrchol CZC. cz iSport LIGY skutečně hodně.

Nenechte si ho proto ujít a přijďte se podívat na to nejlepší, co současná česká FIFA scéna nabízí!

O co se hraje?

VÍTĚZ SUPERFINÁLE

- 100 000 Kč od iSport.cz

- 10 000 Kč na sázení u Chance

- herní klávesnice od Connect.IT

- 2 kartony tyčinek Corny

- O2 TV Sport Pack na 12 měsíců

- zapůjčení vozu Volkswagen T-Cross s plnou nádrží na 1 měsíc

- cestovní skořepinový kufr Volkswagen GTI

- PS4 hra od CZC.cz

2. MÍSTO

- 15 000 Kč od iSport.cz

- 7 000 Kč na sázení u Chance

- herní klávesnice od Connect.IT

- 2 kartony tyčinek Corny

- iPhone

- O2 TV Sport Pack na 12 měsíců

- zapůjčení vozu Volkswagen T-Cross s plnou nádrží na 14 dní

- cestovní skořepinový kufr Volkswagen GTI

- PS4 hra od CZC.cz

3. MÍSTO

- 10 000 Kč od iSport.cz

- 5 000 Kč na sázení u Chance

- herní klávesnice od Connect.IT

- 2 kartony tyčinek Corny

- iPhone

- O2 TV Sport Pack na 12 měsíců

- zapůjčení vozu Volkswagen T-Cross s plnou nádrží na 14 dní

- cestovní skořepinový kufr Volkswagen GTI

- PS4 hra od CZC.cz

4. MÍSTO

- 5 000 Kč od iSport.cz

- 3 000 Kč na sázení u Chance

- herní klávesnice od Connect.IT

- karton tyčinek Corny

- O2 TV Sport Pack na 12 měsíců

- PS4 hra od CZC.cz

5. – 8. MÍSTO

- 2 000 Kč od iSport.cz

- 1 000 Kč na sázení u Chance

- herní klávesnice od Connect.IT

- karton tyčinek Corny

- O2 TV Sport Pack na 6 měsíců

- PS4 hra od CZC.cz

9. – 10. MÍSTO

- 1 000 Kč od iSport.cz

- 500 Kč na sázení u Chance

- herní klávesnice od Connect.IT

- karton tyčinek Corny

- O2 TV Sport Pack na 6 měsíců

- PS4 hra od CZC.cz

11. – 16. MÍSTO

- 1 000 Kč od iSport.cz

- 500 Kč na sázení u Chance

- herní klávesnice od Connect.IT

- karton tyčinek Corny

- O2 TV Sport Pack na 3 měsíce

- PS4 hra od CZC.cz

SUPERFINÁLE iSport LIGY 2. listopadu CineStar Anděl • Foto isportliga.cz

