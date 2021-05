Random před semifinále: Chceme ukázat, že máme lepšího finského supporta

V nedávném Spring Splitu reprezentoval v lize NLC tým Barrage, kde po slibné základní části skončil na děleném pátém místě. Nyní chce Adam „Random“ Grepl se svou bývalou finskou bot lane a dvěma českými bojovníky ovládnout Spring Cup. Jak vznikla sestava Czech Imports a jak to vypadá s plány do budoucna?

Jak probíhalo skládání vašeho týmu?

„Nejdřív jsme s Robocopem ohledně turnaje kontaktovali Hira a Rufuse z eSuby, ale ti to museli hrát s eSubou. Tak jsem se zeptal kluků, se kterýma jsem hrál poslední split v NLC. V jungli jsme chtěli hrát se Sawyorem, ale nakonec nám došlo, že to nebyl moc dobrý nápad a zeptali jsme se Vinxena, jestli to s náma nedohraje.“

Trénují tedy Czech Imports?

„Jelikož je náš tým čistej mix, tak žádné scrimy nehrajeme. Spíš jsme si všichni chtěli zahrát for fun.“

Máte v týmu nějak rozdělený calling?

„Většinu hry calluju já a občas Seffe z pozice supporta. Early game má na starost Vinxen, který pracuje s informacema, které poskytuje každá linka.“

Spolu se Sinners jste velkými favority Spring Cupu, očekáváš oba týmy ve finále?

„Jelikož jsou kluci ze Sinners profesionálové a většina týmu spolu hraje delší dobu, tak předpokládám, že s námi patří do top dvojky.“

Co čekáš od zápasu proti Marmas in Paris?

„Na zápas proti Marmas in Paris se těším, protože chceme dokázat, že máme lepšího finského supporta.“

Vyhovuje ti momentální mid lane meta? Co bys případně změnil?

„Vzhledem k tomu, že jsem poměrně flexibilní hráč, tak mi sedí jakákoliv meta. Ale buff Malzahara by potěšil Xnapyho.“ (směje se)

Jak ti sedlo mezinárodní League of Legends? Kde vidíš největší rozdíly oproti česko-slovenské scéně?

„Zatímco v české lize jsou většinou dva nebo tři dobré týmy, v zahraničí jsou týmy mnohem více vyrovnané. NLC jsem si užil a těším se na další split.“

Na jaké období kariéry vzpomínáš nejraději?

„Nejlepší vzpomínka, co se mi hned vybaví, je vítězství na MČR 2018, kdy jsme s eSubou neprohráli ani jednu hru a ve finále porazili nynější LEC hráče.“

Znáš už své plány do druhého splitu?

„Po měsíci tryoutů do různých týmů jsem konečně našel zázemí. Ještě nemůžu říct, o jaký tým se jedná, ale můžu zaručit, že to bude banger.“