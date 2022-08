V neděli se dozvíme vítěze Mastercard Hitpoint Masters ligy. Kdo půjde proti Entropiq?

V svitavské "Fabrice" v neděli vrcholí domácí liga v League of Legends Mastercard Hitpoint Masters. Odpoledne se nejprve utká eSuba s Dynamem Eclot o vstupenku do Grand Finále, kde už je nasazená favorizovaná sestava pražské organizace Entropiq.

"Dorazte zažít na vlastní kůži atmosféru pověstného svitavského kotle a užít si komunitní sraz League of Legends se známými osobnostmi scény. Sledovat budete napínavé BO5 duely nejlepších domácích týmů o slavný pohár a postup na European Masters," lákají organizátoři Mastercard Hitpoint Masters fanoušky na facebookové události.

Tam lze také dohledat harmonogram finálového dne. Ve 13:30 odstartuje semifinále mezi sestavami Dynama Eclot a eSuby. Na Grand Finále by mělo dojít okolo šesté hodiny večer.

Půjde o esportový svátek, akce je offline s diváky. Místem setkání fanoušků a profesionálů League of Legends bude opět Fabrika ve Svitavách v Pardubickém kraji.

Predikce expertů

Na webu Sazka Esport si můžete přečíst predikce vybraných analytiků. "První série bude rozhodně ta vyrovnanější. eSuba se dostala do tempa a formy, zatímco DNE můžou vyrůst po prohrané sérii s EIQ. Myslím si, že půjdeme do 5 map, eSuba DNE pořádně zatopí a stage jí bude sedět," komentoval pro redakci esportové sekce Sazky Mortsche s tím, že o vítězovi není pochyb - dojít by si pro titul měli borci z Entropiq.