Velký reunion? Hans sama se má v G2 potkat s někdejším parťákem v Misfits Mikyxem

"Nejlepším ADC, se kterým jsem, byl Hans," řekl letos na adresu svého bývalého spoluhráče Mikyx. Poté, co se na twitteru rozhořely spekulace o velkém návratu Stevena "Hans sama" Liva do Evropy, následují další neoficiální informace, že by se měl v G2 Esports potkat právě z Mikyxem.

Mikyx i Hans sama zažili společně LEC éru v týmu Misfits. Společně odehráli zhruba jeden rok, mezi lety 2017 a 2018. Steven vydržel v organizaci až do konce roku 2019, pak zamířil do Rogue a následně Liquid.

Mihael "Mikyx" Mehle ze Slovinska spojil svoji budoucnost s G2 Esports, kde vybojoval většinu svých úspěchů, včetně vítězství v několika splitech LEC nebo stříbrné medaile na Worlds.

Od letošního ledna byl třiadvacetiletý support v Excel Esports společně s českým playerem Patrikem.

Nerozlučná dvojka

S informací, že by se měl Mikyx vrátit do svého bývalého týmu, přišel LEC Wooloo. Podle něj by si on s Hansem samou měli dát za podmínku, že se chtějí připojit k G2 Esports