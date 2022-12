Mid-Season Invitational 2023 se bude konat v Londýně, píše Esports News UK

Po korejském Pusanu se příští ročník MSI uskuteční v Evropě. Hostit by prestižní League of Legends turnaj měl Londýn, píše ostrovní Esports News UK s odkazem na své zdroje.

"Rozhodnutí není ještě stoprocentní, několik důvěryhodných zdrojů ale uvedlo pro Esports News UK, že je to pravděpodobné. Požádali jsme Riot Games o komentář a pokud dostaneme odpověď, aktualizujeme článek" uvedl server.

Mid-Season Invitational by se tak po dvou letech vrátil do evropského prostoru. Opět by šlo ale o ostrovní stát, který by offline event organizoval. V roce 2021 se nejlepší světové týmy utkaly v Reykjavíku na Islandu.

Dexerto následně přišel s informací, že by MSI mohlo vyvrcholit ve Wembley Aréně, která pojme 12 a půl tisíce diváků. V úvohu přichází i Copperbox Arena nebo tamní O2 Arena, píše Esports News UK.

Mid-Season Invitational je po Worlds druhou největší událostí v League of Legends, protože nabízí cross mezi regionálními soutěžemi organizovanými Riot Games.