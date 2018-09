Producent NBA 2K přiznal: LeBron? Přestupem lize zavařil, udělal ale dobře

Světem basketbalu nedávno zahýbal přestup LeBrona Jamese do Los Angeles. Co na to říkáte?

„Myslím si, že to byl chytrý tah hned z několika důvodů. Za prvé si nemyslím, že by mu v Cavaliers ve skutečnosti nabídli něco víc. Prostě neměli na to se dostat někam dál, než kde jsou. Naopak v Lakers je hodně mladých a mají některé skutečně dobré hráče, které tam James může pozvednout. Přestup do LA se teď pro všechny další hráče stane dobrým krokem. Navíc tím, že tam přestoupil, zvýšil popularitu celé NBA.“

Nezkomplikovalo vám to nějak finální přípravu hry? James je přeci jen hlavní tváří vaší výroční edice…

„Vlastně ani ne. Spíš to zkomplikoval NBA, protože na západ přetáhl veškerou moc a bude teď těžké udržet stejnou prestiž na obou konferencích. Prvních deset týmů na západě totiž dokáže úplně bez potíží porazit jakýkoliv tým z východu. Pro samotnou NBA to je hodně náročné, pro nás to byl jen přestup jako každý jiný. Navíc nikdo neví, jak se mu tam bude dařit. To se zjistí, až začne liga.“

James je bezesporu největší hvězdou současné NBA, je to i váš oblíbený hráč, nebo fandíte jinému?

„Jsem velkým fanouškem Stepha (Stephen Curry, pozn. red.). Byl jsem jeho fanouškem ještě před tím, než se stal hvězdou. Fandím i Damienu Lillardovi, protože to neměl lehké. Nikdo nečekal, že se dostane tam, kde je. Samozřejmě fandím i LeBronovi za všechno, co dělá a hlavně je absolutně úžasný. Úplně nejlepší hráč v celé NBA je ale podle mě ale Anthony Davis. Toho chlapa prostě miluju.“ (směje se)

V NBA 2K slavíte už dvacáté výročí a vy sám jste se podílel na téměř každém díle z nich. Který díl je ovšem váš nejoblíbenější a proč?

„Určitě 2K7, protože to bylo poprvé, co jsme zavedli přesné styly jednotlivých hráčů. Každý z nich měl svůj skutečný hod ze skoku, driblování a další. Zavedli jsme také highlighty (sestřihy toho nejlepšího) a lidem jsme dokázali, že si s tím dokážeme vyhrát. Pro nás tím začala nová éra. Druhým mým nejoblíbenějším dílem bylo 2K11, protože jsme na obálku zajistili Michaela Jordana.“

Jak těžké je každý rok přijít s novým dílem, který bude něčím jiný od toho předchozího?

„Nejtěžší na tom je, že každý rok musíme přijít s něčím lepším. Přijít s nápadem není tak těžké, kolikrát člověka něco napadne a ví, že by to bylo dobré. Někdy má nápadů na několik dílů dopředu. Těžší je to ale doladit z nápadu k realizaci. Občas to totiž může být skutečně hodně náročné. Máme ale tvrdě pracující tým. Občas se samozřejmě stane, že fanoušci nejsou stejně nadšení jako my, ale jde spíš o to udržet si nějaký koncept, což se nám zatím daří.“

A co si zatím myslíte o novém díle? Je to podle vás zatím to nejlepší, co jste vyrobili?

„Já se na NBA podílím od sezony 2K2 a musím říct, že tenhle díl určitě bude patřit mezi mé tři nejoblíbenější.“