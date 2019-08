Gigantická show za rekordní peníze. V Šanghaji začal The International v Dotě 2 | iSport.cz

Osm ročníků a osm vítězů. Zatím se žádnému z týmů nepodařilo The International ovládnout dvakrát. To se letos může změnit, na dosah to mají loňští vítězové OG, kteří mají hotovou fazonu. Bez šance není ani Team Liquid, vítěz z roku 2017.

Prize pool, tedy balík peněz, který se rozdělí mezi všechny účastníky, už nyní přesahuje hranici 33 milionů dolarů a ještě se může navýšit. Výši finální odměny totiž ovlivňují sami hráči nákupem battle passu, tedy speciálního přídavku, z jehož prodeje jde 25 % právě na prize pool. Jen vítěz si odnese přes 15 milionů dolarů (347 milionů korun), dva poslední získají ‚jen‘ 82,5 tisíce (1,9 milionu korun).

Právě výše odměny je jedno z těch hlavních, čímž celý The International povyšuje nad ostatními akcemi. V loňském ročníku se rozdalo přes 25 milionů dolarů, což tehdy byla největší odměna, která kdy byla během jediného turnaje rozdána. Tuto hranici překonal letos Fortnite, který v rámci World Cupu rozdal 30 milionů dolarů. Ještě před startem šampionátu v této populární battle royal hře, kde bojovali i dva čeští hráči, však bylo jasné, že si Dota 2 své prvenství znovu uzme.

The International začal ve čtvrtek 15. srpna skupinovými fázemi. Hlavní fáze pak začne offline turnajem v Šanghaji a startuje v úterý 20. srpna. Vítěz bude znám 25. srpna, finále začíná od osmi hodin ráno našeho času.

Celkem 18 týmů momentálně bojuje ve dvou skupinách. První čtyři z každé skupiny postoupí přímo do části vítězů, další čtyři do části poražených. Poslední dva se na turnaji nepředstaví vůbec. Výhoda části vítězů spočívá v tom, že týmy podstoupí méně zápasů a i v případě, že jednou prohrají, mohou se stále probojovat až do grandfinále. Do toho se právě dostane vítěz finále obou skupin.

Všechny zápasy můžete živě sledovat na streamovací platformě Twitch.

