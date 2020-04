Hlasování o nejlepší hráče sezony je u konce, kdo se dostane do TOTSSF? | iSport.cz

Letošní TOTS event začíná o více jak dva týdny dříve než minulý rok a nejdříve za posledních šest ročníků FIFA. Nynější sezóna je unikátní. Všechny velké fotbalové ligy již přes měsíc nefungují. Až se fotbalová klání vrátí zpět, hráči budou stále odměňováni kartami Team of The Week, Man of the Match, apod.

I proto dostal tradiční Team of the Season přízvisko SF (So Far). Jména nejlepších jednotlivých lig se dost možná po restartu změní, nový TOTS však nebude.

Dá se očekávat, že při absenci silných křídel (nejlepší pravé křídlo je Berardi - 78 OVR) se první tým TOTS seskupí do formace 4-3-1-2. A takto by mohla vypadat nejlepší jedenáctka z komunitního hlasování (uvedena jsou hodnocení základních karet):

Gólman:

Thibaut Courtois - 88

Obránci:

Grimaldo - LB - 83

Pique - CB - 88

Diego Godin - CB - 88

Kieran Trippier - RB - 80

Záložníci:

Sergio Busquets - CM - 89

Casemiro - CDM - 87

Thiago - CM - 87

Julian Brandt - CAM - 84

Útočníci:

Mauro Icardi - ST - 85

Falcao - ST - 83