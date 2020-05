Nejlepší hráči šestého kola: Esuba válela na všech frontách, zářil Digi a Levi | iSport.cz

Sazka eLEAGUE se blíží do finále. Za námi je předposlední kolo, které nabídlo celou řadu napínavých zvratů. V Dotě 2 zazářila eSuba, která napravila svou první porážku a vyhrála. Válela o den později i v Counter-Strike: Global Offensive.

Jak vybírání nejužitečnějšího hráče vlastně probíhá? Odborná porota vybrala z každého zápasu toho nejlepšího hráče, celkem tedy čtyři z každé hry. Z nich pak fanoušci mohli hlasováním na instagramu Sazka eLEAGUE zvolit toho, který se jim v daném kole líbil nejvíc.

V sobotu se konalo 6. kolo v MOBA hře Dota 2. Ještě před startem se konala dohrávka mezi Sampi a eSubou, kterou ovládlo Sampi. Právě eSuba si však ze své vůbec první prohry v Sazka eLEAGUE dlouho těžkou hlavu nedělala. O pár desítek minut později totiž nastoupila proti outsiderovy NecroRaisers, které doslova zničila.

Svým výkonem zaujal zejména Sebastien „Digi“ Ložek, který hrál za hrdinku Lunu. V utkání se mu podařilo nafarmit více než dvakrát tolik, co nejbohatší hrdina protivníka. Připsal si navíc šest zabití, sedm asistencí a sám nezemřel ani jednou.

O den později bylo na programu kolo v FPS Counter-Strike: Global Offensive. V něm eSuba narazila na Brute, se kterým musela vybojovat jakýkoliv bod, aby si udržela naděje na postup. To se jí nakonec podařilo, ač se musela spokojit pouze s jediným a nikoliv s vytouženými třemi.

Opět se předvedl v parádním světle zejména Lukáš „Levi“ Bouřa, který do hry dává pokaždé všechny své síly a drží tak naděje svého týmu do poslední chvíli. V první mapě na Mirage to eSubě sice nevyšlo a padla 9:16, na Nuke už ovšem byla úspěšnější a vyhrála poměrem 16:11.