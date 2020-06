Je v letošním ročníku Fify příliš mnoho kartiček? Co si myslí profíci? | iSport.cz

Myslíš si, že je v letošní Fifě až moc kartiček? Například TOTW karty ztrácejí na významu.

Caster: „Určitě ano. Podle mého je to trochu zaviněno i korona krizí, díky které se nehrálo a muselo se tak rychle vymyslet co tam dát. Sám jsem zvědav, co za karty ještě vyjde, protože je teprve konec června a prakticky už si nedokážu představit, že by mohlo vyjít něco lepšího, než už nám bylo nabídnuto“

Seron: „Mám stejný názor, je strašně moc kartiček, kterých je zbytečných a je to jen marketingový tah, který ale EA vychází, protože každý chceme mít ty nejlepší kartičky. A jak jsi říkal, IF karty ztrácejí význam.“

Emerickson: „Je tomu tak každý rok a stále víc karet z promo akcí přibývá. IF karty vždy ztratí svoji cenu takto na konci FIFY. Byl bych asi radši, kdyby bylo míň special karet. Tímto tempem má každý druhý hráč ve hře, co kopne do míče, nějakou přeboostovanou kartu.“

Pikej: „Ty nový IF těch karet už mi přijdou zbytečný, po tom, co vyšly TOTSky. Celkově je dobře, že se EA furt snaží dávat novej content, nový verze hráčů, atd. Ale někdy, když měním nebo stavím tým, tak mi přijde, že ten výběr je fakt až nějak moc zbytečně velkej (směje se). A musím uznat, že designy těch kartiček se jim skoro vždycky povedou parádně.“

S jistotou se dá říct, že nadšení z nových druhů kartiček rychle opadá. Nejnovější Summer Heat event nepřinesl karty, které by většině hráčů mohly týmy vylepšit.

Jak zmínil Caster, EA musela přijít s novinkami kvůli koronavirové krizi, jelikož fotbalové ligy na celém světě byly zastaveny, což znamenalo pauzu u TOTW a POTM karet. Otázkou je, zda náhrad nebylo přespříliš.