Alkan o Fortnite: Současná meta brokovnic je podle mě nejlepší v historii

Na české Fortnite scéně není známější tváře než Davida "Alkan" Gärtnera. Jeho YouTube kanál odebírá přes 270 tisíc fanoušků, kde každý den vydává hned dvě videa z oblíbeného Battle Royale fenoménu. Na Instagramu Sazka eLEAGUE vyzpovídal Alkana komentátor Michal "Mishek" Kabele. Co říká česká Fortnite ikonu na současnou metu Fortnite a co si myslí o tuzemské Fortnite komunitě?

Fortnite porpvé spatřil světlo světa v červenci roku 2017 a stal se okamžitým hitem. V červnu 2018 již počet hráčů přesáhl hranici 100 milionů. Jedním z nich byl také David „Alkan“ Gärtner. „Vzpomínám na to rád, zároveň si moc užívám nové patche a nový content, se kterým Epic nešetří,“ říká český youtuber a streamer o počátcích Fortnite. „Na začátku jsme s kamarádem přišli na to, že pokud umíš jen trochu stavět, tak jsi za vodou. Učili jsme se to, a především díky tomu jsme měli v jednu dobu nejvíc výher v České republice,“ popisuje Alkan začátky své kariéry.

Jak již bylo zmíněno, David Gärtner je známý především díky svým videům na YouTube. „Poslední čtyři měsíce vydávám dvě videa denně, mám skvělýho editora, který se mi stará o všechno kolem YouTube a já se tak můžu soustředit čistě na točení. To nám dává prostor dělat takový množství contentu, který produkujeme. Nemůžu si stěžovat, jsem strašně rád, jak to všechno dopadlo,“ pochvaluje si Alkan. „Za poslední dva roky jsme s editorem vynechali video jen dva dny, a to bylo jen kvůli neschválené spolupráci. Každodenní videa už jsou pro mě rutinou,“ říká hvězda české Fortnite scény.

Právě tuzemská Fortnite Twitch komunita je jednou z věcí, které Alkana vyštvaly od streamování Fortnite. „Každou hru jsem potkával třeba dvacet Čechů, který po mě šli. I s delayem to bylo o ničem a kvůli tomu všemu jsem začal streamovat Minecraft,“ komentuje Alkan situaci na českém Twitchi. „Minecraft jsem nikdy předtím nehrál, ale když mě Gejmr pozval na server, začal jsem objevovat krásy tý hry,“ doplňuje.

Co se týče současného stavu Fortnite, nemůže si Alkan stěžovat. "Myslím si, že současná meta z brokovnicema je nejlepší, co jsme kdy měli," hodnotí David.

Celý 45minutový rozhovor, kde se Alkan vyjadřuje k dalším věcem okolo Fortnitu či popisuje svou každodenní rutinu, si můžete pustit ze záznamu na Instagramu Sazka eLEAGUE.