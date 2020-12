ŽEBŘÍČEK: Top 10 největších esportů v roce 2020, kde si hráči vydělali nejvíc?

Rainbow Six Siege se těší velké popularitě • ESL

10) PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS - 86 087 000 Kč

Desátou příčku obsadilo PUBG. Battle Royale, který se v poslední době, co se týče hráčských čísel, trápí, se jen těsně udržel v Top 10. Oproti mobilní verzi si zde nevedou nejlépe čínští hráči, nýbrž borci narození v anglicky mluvících zemích. Z Čechů na tom byl v PUBG nejlépe Miloslav „PiXeL1K“ Feik, který si vydělal na turnajích 64 000 Kč.

Jak vypadá PUBG esport? • Foto PUBG Esports

9) Hearthstone - 90 820 000 Kč

V Hearthstonu se Čechům daří daleko lépe! Jaromír „Jarla“ Vyskočil se zasloužil o obří úspěch, když na Hearthstone World Championship 2020 skončil na parádním druhém místě a vydělal si rovných 100 000 dolarů (2 145 000 Kč). Stříbrná medaile byla jedním z největších úspěchů v historii českého Hearthstonu.

8) Overwatch - 93 511 000 Kč

I přesto, že Overwatch League se již netěší takové oblibě, stále si v ní hráči mohou vydělat slušný balík. Borci reprezentující San Francisco Shock si za výhru v Overwatch League 2020 - Grand Finals vydělali 1 500 000 dolarů (32 185 900 Kč). Nikoho jistě nepřekvapí naprostá nadvláda Korejců, kteří obsadili v Top 40 hned 36 míst.

Overwatch League v roce 2019 • Foto Blizzard

7) PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile - 97 767 000 Kč

Jediná mobilní hra žebříčku. Mobilní verze PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS je překvapivě oblíbenější než ta klasická. A pokud Čína vládne nějakému esportu, je to právě PUBG Mobile. 26 Top hráčů pochází z drtivé většině právě z Číny, mezi nimi se objevují pouze dva Taiwanci. Uvidíme PUBG Mobile v příštím roce výš?

Esportové turnaje se dají hrát i na mobilu • Foto PUBG Esports

6) Rainbow Six Siege - 107 624 000 Kč

Krásné šesté místo pro jeden z nejméně doceněných esportů. Rainbow Six Siege si i přes koronavirovou krizi udrželo pěkná čísla, stejně tak jako prize pool přes 100 milionů korun. Zde drží prvních pět příček severoameričané, které následuje pětice Brazilců.

Rainbow Six Siege se těší velké popularitě • Foto ESL

5) Call of Duty: Modern Warfare - 134 508 000 Kč

CoD je jednoznačnou doménou gamerů z USA. Jen těžko narazíte ve Spojených státech amerických na playera, který nikdy nehrál Call of Duty. To se podepisuje také na žebříčku nejlepších hráčů CoD: Modern Warfare, kterému vládnou právě Američané, králem je legenda CoD esportu James „Clayster“ Eubanks.

I takto může vypadat turnaj v CoD • Foto Activision

4) Fortnite - 169 179 000 Kč

I přes zrušený světový šampionát se Fortnite drží velice blízko gigantovi jménem League of Legends. Tato Battle Royale pecka si stále drží obří herní čísla, což se odráží také na prize money. U Fortnite jsou národnosti na vrcholu mnohem rozmanitější, v Top 10 má dvojnásobné zastoupení pouze Velká Británie a Francie.

Fortnite World Cup v roce 2019 • Foto Epic Games

3) League of Legends - 171 735 000 Kč

Jedna z nejhranějších her světa nesmí v Top 3 chybět. Mistrovství světa v League of Legends patří každoročně mezi vrcholy esportového kalendáře, ve kterém se prize pool točí ve vyšších desítkách milionů korun. Worlds tak tvoří největší část ročního League of Legends kalendáře, posledními světovými šampiony se stali zástupci DAMWON Gaming.

DAMWON Gaming, mistři světa LoL • Foto Riot Games

2) Dota 2 - 196 162 000 Kč

Po dlouhé odmlce není Dota 2 na prvním místě mezi esporty. Tradiční The International se v roce 2020 nekonala, prize pool celého turnaje se měl vyšplhat až na neuvěřitelných 850 000 000 korun! S největší světovou soutěží by se tak Dota 2 dostala přes hranici jedné miliardy korun, na tento milník si však musíme počkat.

Dota 2 tým eSuby • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

1) Counter-Strike: Global Offensive - 335 094 000 Kč

Na první příčce další hra od vývojářů z Valve. Prvenství získal s velkým náskokem Counter-Strike: Global Offensive, který se v tomto ohledu dokázal obejít i bez dvou Majorů, které byly v roce 2020 naplánovány. Překvapivé prvenství bere Lucas „Bubzkji“ Andersen, který se na vrchol dostal především díky výhře na Flashpoint 1.