Kdybych hrál tolik turnajů, jako je v Counter-Striku, tak se zblázním, říká Carzzy

Řekl bys, že pro gaming je obecně psychicky náročnou profesí?

„Rozhodně. Jakmile začne sezona tak v týmech většinou koluje napětí po celou dobu sezony. Potom záleží na každém týmu jak se s tím vypořádají a kdo je nejmíň vystresovaný, pak podává lepší výsledky.“

Děláš ty osobně něco pro prevenci stresu? Vytiltíš lehce?

„Já mám se stresem docela problémy. Jsem vystresovaný každý den a jediné co mi pomáhá je hudba a moje přítelkyně. Že bych lehce vytiltil se říct nedá, u mě se to spíš stupňuje, ale naštěstí to vždy stihnu včas vyřešit.“

Organizace po celém světě spolupracují s mentálními kouči. Jak jsou na tom MAD Lions?

„V MAD Lions máme dva mentální kouče. Jednoho, co je s náma pořád a stará se o nás, chodí s náma do posilovny, učí nás meditovat, zjišťuje jak na tom jsme psychicky. Potom máme psycholožku, s kterou mluvíme, jen pokud máme nějaké větší psychické problémy.“

Carzzy s Humanoidem tvoří český core MAD Lions • Foto MAD Lions

Jak probíhá váš tréninkový den? Soustředíte se i na fyzické zdraví?

„Náš tréninkový den začíná v deset hodin. Musíme se do jedenácti dostat do kanceláře na kole, cesta je 10 minut. Poté se najíme a zahrajeme si hru až dvě. V jednu začíná trénink proti ostatním týmum z LEC. Ten trvá většinou až do 19-20 hodin. Poté se navečeříme a jedeme domů. Spát chodíme kolem druhé ráno. Co se týče zdraví, máme minimálně dvakrát týdně povinnou posilovnu.“

Vyhovuje ti kalendář League of Legends eventů? Dokážeš si představit hrát ve starém formátu před zavedením lig od Riotu, popř. v současném formátu kalendáře CS:GO?

„Rozhodně mi to vyhovuje, nedokážu si představit hrát tolik moc turnajů jak lidi z CS:GO. Přijde mi to jako větší pohodička s tím, jak to má Riot. Hrát každý týden turnaj jak v CS:GO, tak bych se asi zbláznil.“

Carzzy a Humanoid reprezentují MAD Lions • Foto MAD Lions

Pomáhá ti Markova přítomnost, že máš v týmu nějakého krajana?

„Markova přítomnost mi dost pomáhá. Vždy si mám s kým pokecat v našem rodném jazyce, takže aspoň nezapomenu jak se mluví česky (směje se). Taky když je v týmu napětí, tak si o tom spolu popovídáme, a to mi dost pomáhá.“

Jak ovlivňují psychickou pohodu v týmu výsledky? Cítíš při nezdarech tlak od fanoušků, organizace, nebo máte plnou podporu?

„Já osobně necítím od fanoušků žádný tlak, ale někteří moji spoluhráči to občas nesou hodně špatně. Naše organizace je naštěstí super a nekladou na nás tlak, ani když se zrovna nedaří. Jako tým nás naše výsledky ovlivňujou docela hodně, když prohráváme při tréninku, tak vládne negativní nálada a lidi ztrácí motivaci. Když prohrajeme v oficiálním zápasu proti horšímu týmu než jsme my, tak nás to sice žene vpřed, ale dost to ovlivní náladu všech v týmu.“