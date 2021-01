Změna! Ale k horšímu? Ninjas in Pyjamas opouští legendární logo

Rebrand. V posledních dvou letech velký trend v esportu, který se nevyhnul Fnatic, Evil Geniuses či NRG Esports. K těmto organizacím se nyní připojili také Ninjas in Pyjamas. Švédi opustili tradiční hnědou a přechází k svítivě zelené, která se prozatím setkává s kritikou fanoušků oblíbeného celku.

„Tohle logo vypadá jako zku*vený beyblade,“ stěžuje si jeden ze švédských fandů. „Alespoň to udělejte hnědé, ne takhle,“ komentuje rebrand legendární švédské organizace další.

Lze tak s jistotou říci, že novinka Ninjas in Pyjamas mezi fanoušky zrovna dvakrát populární nebude.

Nové logo by se podle popisu na Twitteru NiP mělo včetně „moderně pojatého symbolu nin“ více přiblížit historii japonských ninjů. Tvar samotného loga není tolik kritizovaný jako právě barva, která nemá s historií Ninjas in Pyjamas nic společného. A to fanoušci vidí neradi.