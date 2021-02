Umělec Jankto? Fotbalový reprezentant namaloval obraz za 100 tisíc, výtěžek daroval charitě

To, že Jakub Jankto na fotbalovém hřišti válí, to každý ví. Jenže 25letý hráč Sampdorie Janov si v zásobě schoval ještě pořádnou dávku talentu pro malování.

117 tisíc na dobrou věc. Jakub Jankto namaloval rok po tragickém úmrtí Kobeho Bryanta obraz, který byl věnován právě basketbalové legendě. Kde idea vznikla?

„Byl to nápad Sampdorie, abych udělal rok po smrti Kobeho nějaký portrét jako památku a úctu k tomu, co dokázal,“ říká pražský rodák o svém dílu. „Měl jsem jedinou podmínku - půjde to na charitu. Peníze jsme nakonec darovali na hematoonkologickému oddělení Instituto Gianina Gaslini v Janově,“ vysvětluje Jankto.

25letý záložník tak do svého portfolia může po fotbale, esportu či investicích zařadit další položku.