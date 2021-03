Fanoušci se dočkali, Dr Disrespect se může znovu účastnit Call of Duty: Warzone turnajů

Populární streamer Herschel „Dr Disrespect“ Beahm nedávno oznámil, že se bude opět účastnit kompetitivní scény Call of Duty.

Herschel byl vyřazen z turnaje Toronto Ultra, kde byla odměna neskutečných 100 000 dolarů. Jeho neúčast způsobila vlnu zmatení a frustrace v jeho fanouškovské základně. Pravděpodobným důvodem zákazu bylo to, že se celá událost vysílala na streamovací platformě Twitch, kde byl Dr Disrespect zabanován. Doctor ale nikdy oficiálně tyto spekulace nepotvrdil ani nevyvrátil.

S vývojáři Call of Duty v minulosti spolupracoval například na tvorbě map, o to víc byl jeho zákaz na turnaji v Torontu matoucí. Ban na Twitchi, který už trvá přes osm měsíců, očividně značně poškodil jeho vztah se společností Activision, která za hrou Call of Duty stojí.

Během živého vysílání 8. března fanouškům sdělil, že už se bude moci opět účastnit Warzone turnajů. Žádné bližší informace o tom, proč celý problém vznikl a jak se mu jej podařilo vyřešit, ale nezmínil. Aktuálně Doctor streamuje na Youtube, kde mu popularita stále roste a vypadá to, že i problémy způsobené s banem na Twitchi se Doctor naučil řešit.