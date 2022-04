Jaké je být dívkou ve výhradně mužském prostředí? Miley o úskalích v esportové komunitě

Esport je raketově rostoucím fenoménem. Už dávno nejde o malou uzavřenou skupinu geeků a herních srdcařů. Stává se byznysem, ve kterém se točí miliony a zábavním průmyslem, který dokáže vyprodávat velké sportovní arény. Není tak překvapením, že i esport je pod drobnohledem akademiků. Vycházejí genderové studie zkoumající postavení žen v komunitě, kterou převážně tvoří muži. Jen web Sazka eLEAGUE má z 90 procent mužské publikum.

Situace, kdy ženy v esportu byly spíše raritou, se ale stejně jako celá scéna rychle mění. Vznikají dívčí týmy a do éteru se dostávají komentátorky i expertky. Nejznámější tváří na naší scéně je bez pochyby Miley, kterou můžeme vídat za deskem na velkých domácích akcích. Vedle toho ještě sama aktivně hraje CS:GO. V letošním ročníku Sazka eLEAGUE se navíc připravuje na roli moderátorky. Více v rozhovoru:

Od Quake ke Counter-Strike

Co tě přitáhlo k počítačovým hrám?

Co se týká gamingu a her, tak to u mě bylo běžné jako u každého. Sourozenci hrávali na PC a já se ve dvou, ve třech letech na ně dívala. Ségra hrála Simíky, mně ale víc přitahoval Quake, který hrál brácha. S ním jsem pak začala hrát, on na notebooku a já na počítači. Na základní škole jsem pak začala hrát onlajnovky…

Tím se už vlastně dostáváme pomalu k esportu. Tebe nejprve uhranula hra League of Legends…

LoLko jsem začala hrát v nějaké čtvrté, páté třídě. Tehdy jsem ale ještě vůbec nevnímala esportové turnaje nebo to, že se tím dá slušně vydělávat. To až později když jsem začala hrát CSko, někdy v patnácti letech.

S kým si tehdy začala Counter-Strike hrát? Měla si tehdy vůbec ve svém okolí nějakou kamarádku, co by tuhle spíš mužskou záležitost hrála?

Na gymplu hrávali jen kluci, to je pravda. Oni ale nebyli hardcore hráči, věnovali se tomu jen trošku. Já si tak vždycky, převážně online, našla jednu osobu, se kterou jsem CSko hrála. To vlastně bylo období, kdy jsem začala chodit na Twitch. Tam jsem poznala další fanoušky gamingu a hrála s nimi vedle Counter-Striku i LoLko.

Jaké tehdy bylo prostředí na Twitchi? Nebyla si tím, že si holka, trošku raritou?

Já to tehdy nevnímala. Bylo tam trošku cítit, že je to rarita, ale nikdo mi to nedával najevo. Je pravda, že na streamu bylo třeba 150 kluků a 10 holek. Potom co jsem se ale začala dostávat do hraní hlouběji, se to už promítnulo…

Jak?

Když jsme s kluky začali jezdit na turnaje, bylo kolem toho, že s nimi jede holka docela haló. My si tehdy vzaly počítače a šly na LAN turnaj a slýchávala jsem, že si beru čtyři kluky na akci, aby mě potahali. Nebo když najednou v CSku na voice chatu slyšeli můj hlas, našli se někteří, který mě vyhlásili, že jsem holka.

Dnes je normální, že komentuje holka CSko

Vnímáš genderové stereotypy i v současnosti nebo se esportové prostředí v tomhle směru kultivuje?

Co se týče turnajů, už to nikdo nehrotí. Většina hráčů a lidí si zvykla na holky. Na druhou stranu, když jsem začala dělat analytika, tak se ty problémy prohloubily. Části komunity prostě vadí, že CSko analyzuje holka. Přitom dnes už je normální, že holka komentuje CSko. Pořád se ale najdou tací, co to nechápou. Myslím si, že větším problém je, když holka moderuje nebo analyzuje, než když hraje.

Ke hraní a tvému týmu se ještě dostaneme. Navážu teď ale na tvojí roli za analyst deskem. Tebe čeká nová výzva, kdy si v rámci Sazka eLEAGUE poprvé vyzkoušíš roli moderátorky. Jak se na to těšíš a máš nějaké obavy?

Těším se dost. Původně jsem chtěla být moderátorkou, inspiruje mě třeba Machine (britský moderátor Alex Richardson, pozn. red). Mám ale z toho i respekt. Je tam podle mě větší odpovědnost, máte na starosti celý desk a vedete ho. Navíc v našem esportovém rybníčku je část lidí, která mě v nové roli nepodpoří a naopak zkritizuje. Člověk to ale musí ignorovat, jít si za svým, učit se a vnímat lidi, kteří mi vyjadřují podporu.

Nejlepší dívčí týmy se chtějí prosadit i mezi kluky

Pojďme teď ke tvé hráčské kariéře. Ty si nedávno složila nový dívčí tým Sigma Mindset, jak si vedete?

Hráčkou jsem chtěla být úplně od začátku. Na holčičí scénu jsem ale vstoupila v době, kdy začala globálně vymírat. Nebyly turnaje, nebyly týmy a bylo těžké se jako hráčka prosadit. Teď ale scéna začíná ožívat. Vznikají nové sestavy, jako třeba Entropiq Queens… A my jsme složily česko-slovenský tým Sigma Mindset. Chceme se teď prosadit v konkurenci dívčích týmů - ty nejlepší pak mají za cíl konkurovat i mužským týmům. Zatím to je ale utopie.

Zmínila si Entropiq Queens. To jsou holky z Polska, které působí nově teď v pražské organizaci. Znáte se navzájem?

Jo, známe. Týmy drží spolu a trénují a je super vidět, že tu je nějaký pokrok. Je fajn, že holky nachází organizace, které v nich vidí potenciál a dávají jim šanci. Zázemí a možnost být po spolu třeba na bootcampech holkám strašně pomůže.