PUBG Sazka eLEAGUE: Dozvíme se zbylé postupující do "řežby" o 300 tisíc. Je tu druhé finále

STAGE II PUBG Sazka eLEAGUE je u konce. Dnes od 17 hodin startuje finálové klání, ve kterém si osm týmů zajistí postup do Grand Finále o 300 tisíc korun. Sledovat ho můžete samozřejmě na našem twitchi.

Oproti předešlému finále, kde kralovali do srodka, ENTERPRISE a SKADE, to druhé nabízí menší konkurenci. Favorité na vrchní příčky v Grand Finále si totiž už své odehráli ve Stage číslo 1.

O to větší šance je tu pro týmy, kterým v minulém finále těsně unikl postup. Nebo pro celky, které se kvalifikovali do finále premiérově. A jaké týmy jsou největšími adepty na postup do "řežby" o 300 tisíc korun?

Cucurru jsou hladoví, protože v předchozím případě jim postup unikl jen o bod. Tentokrát nic nechtějí nechat náhodě a bylo to vidět už v kvalifikaci, kterou ovládli. Skvěle si vedli ale i sadasdas, který je tak dalším z potenciálních aspirantů pro Grand Finále.

