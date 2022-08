Ostrava centrem esportu? Cryptova rozjíždí v moravskoslezském městě nový academy program

Ostravská organizace Cryptova se vrhá do dalšího esportového projektu. Tentokrát se navíc vše bude odehrávat v srdci regionu - v moravskoslezském městě. Na světlo světa se dostane tréninkový program ve hrách League of Legends a Counter- Strike: Global Offensive.

V samotné podstatě jde o esportové setkávání zájemců, to je bude formou tréninku bude posouvat v cestě za skvělou kariérou, píše Cryptova v tiskové zprávě. Cílem nového projektu ostravského klubu Cryptova je dát prostor mladým hráčům, vzdělávat je ve všech oblastech esportu a vést je k ještě lepším výkonům, které mohou následně znamenat velké angažmá a úspěchy jak na domácí, tak zahraniční scéně.

„Rozhodli jsme se, že spustíme projekt akademie. Ta ale nebude vypadat jako u ostatních, kde se jedná o “B” týmy. Chceme dát hráčům a hráčkám prostor pravidelně chodit do našich gaming prostorů, protože věříme, že nejefektivnější trénink je v offline prostředí," říká Michael Blažík, CEO organizace Cryptova.

Know-how pro nadšence, kteří se chtějí posouvat

"Mládež, kterou baví esport a má chuť se posouvat dál, dostane zajímavou možnost využívání zázemí našeho klubu a postupné získávání know-how ze všech oblastí,“ dodává Blažík.

Zájemci, kteří by se rádi do projektu akademie přidali, se mohou přihlásit na webu www.cryptova.gg/akademie, kde najdou všechny potřebné informace, které se tréninkového programu týkají. Aktuálně je již spuštěn nábor, který bude probíhat do poloviny září, kdy začínají první tréninky.

Prostor i pro trenéry

Do projektu akademie se však nemusí hlásit jen hráči nebo hráčky, svoji šanci mohou dostat i zájemci o pozice trenérů z obou herních titulů. Také pro ně je totiž v tréninkovém programu místo na vzdělávání a získávání potřebných znalostí a zkušeností.

„Naším záměrem je vytvořit program, který herně každého posune o kus dále a z talentů dokáže pravidelně generovat špičkové hráče na českou a mezinárodní scénu. Chceme se zároveň soustředit na celkový rozvoj mladých. Nejen tedy na herní část, ale i na fyzickou, mentální a mediální,“ doplňuje záměry projektu Viktor Ustyanovič, vedoucí herní části organizace Cryptova.