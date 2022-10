Můžeš být zdatný v Counter-Striku, ale to tě před kyberpodvodníky neochrání. Co je to phishing?

Phishing je podvodné získávání vašich citlivých údajů v internetovém prostoru. Ať už to je přístup k vašemu instagramovému účtu, který vám může útočník změnit k nepoznání, nebo údaje k platební kartě a vašim penězům.

Nenechte se “ulovit” internetovými pytláky. Obětí se můžete stát snadno a rychle. Stačí se přihlásit k výzvám, které k vám do kapsy přistanou jako “solidní sms sdělení”. Třeba k nevyzvednuté zásilce nebo příspěvku na bydlení.

Hlídejte si i emailové schránky. “Když to nepošleš dál, do 14 dnů ti umře oblíbená kytka.” Že jde o nesmysl, a to nejen proto, že doma zeleň nevedete, vám dojde asi na první dobrou. Podvodníci, kteří vás chtějí okrást nebo zneužít, mají ale rafinovanější taktiky. Tak přemýšlejte, než kamkoliv a cokoliv ze svého soukromí pošlete.

A jak může phishing vypadat na konkrétním příkladu? S rozvojem možností jednoduše a soukromě investovat online se rozšířily i aktivity podvodných “investičních poradců”. Ti se snaží vylákat z nic netušících “klientů” údaje skrze vzdálené připojení k počítači nebo chytrému telefonu. Že se vám to nemůže stát? No možná ne. Ale věřte, že mnoho vzdělaných a opatrných lidí už na tenhle trik skočilo. A přišli o velké peníze.

Rady a tipy

Mrkněte se třeba na tipy od České spořitelny, která se dlouhodobě snaží v oblasti kyberbezpečnosti vzdělávat nejen své klienty, ale také širokou veřejnost.

“Buďte obezřetní, když vidíte reklamu zaměřenou na investice. Nikdy neinstalujte do svého počítače programy na základě telefonního hovoru. Nikdy nepovolujte vzdálený přístup do počítače cizí osobě. Nikdy nepotvrzujte transakce, které zadá někdo cizí. Nikdy nesdílejte autorizační SMS kódy s cizí osobou,” radí Česká spořitelna.

Pokud jste se stali obětmi phishingu, nevěšte hlavy. Zkuste si zapsat všechny detaily a podrobnosti, na které si k útoku vzpomenete. Rychle si změňte hesla u napadených účtů i u těch, kde je používáte.