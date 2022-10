PUBG Sazka eLEAGUE: Hráči SKADE míří za titulem. Po třech hracích dnech mají náskok přes sto bodů

Knedlíčci, kteří patří do organizace SKADE, zatím předvádí v Grand Finále PUBG Sazka eLEAGUE naprosto dominantní výkony. Na kontě mají po třech hracích dnech z pěti 250 bodů, druhá Cryptova 148. Na třetím místě je sestava obhájců titulu, bývalých hráčů Enterprise, SHEESH.

SHEESH ztrácí na stříbrnou pozici devět bodů, před třětím hracím dnem to byly jen dva - to není pro vítěze prvního splitu úplně růžový trend. Jejich cíl je výš.

"Ambice jsou pouze a jen vítězství a tím pádem obhajoba titulu. Vše ostatní pro mě osobně a troufám si říct že i pro kluky bude rozhodně zklamání," vyhlásil před startem finálových bojů o 300 tisíc korun bývalý hráč Enterprise jANYY.

Cryptova drží medailové šance

Stejně jako v minulém splitu si dobře vede Cryptova, která se vtěsnala mezi dva největší favority na titul. Na čtvrtém místě figuruje do srodka. In-Game Leader LukeeV se nechal slyšet, že by se rád umístíl právě v top čtyřce.

Za do srodka jsou další týmy ve větším odskoku, vypadá to tak, že tyhle čtyři sestavy si to rozdají o medaile.

Grand Finále se bude hrát až do nedělní noci, každý den startuje vždy v 17:00 na našem twitchi. Výsledky a statistiky najdete na tomto odkazu.