Pravděpodobné sestavy: Slovácko přivítá Baník, Slavia musí do Liberce

Středočeši inkasovali už 38 branek (o deset méně než domácí), což je ligový podprůměr. Podobná statistika nicméně platí i obráceně. Domácí mají dokonce nejhorší obranu v celé soutěži, tým se dopouští taktických i individuálních chyb. V posledních dvou vzájemných duelech se v koncovce každopádně prosadily oba celky (1:3, 1:4), také o víkendu nebudou v utkání branky chybět. Oba dají gól. Klasicky nesmí v sestavě chybět Brazilec Ewerton (9,4 milionu), který je zárukou bodů.

Zlín zaznamenal na venkovních hřištích jen osm branek v jedenácti zápasech, naopak inkasoval hned 21krát, což je téměř průměr dvou gólů na zápas. Hosté přijedou do Mladé Boleslavi bez vykartovaného záložníka Hrubého, který patří zároveň ke klíčovým hráčům mužstva a nejlepším střelcům týmu. Hradec má tak solidní šanci navázat na podzimní vítězství v obráceném gardu (3:2). Zde by se mohla vyplatit sázka na hradeckého útočníka Vašulína (7,9 milionu).

Přímý souboj o čtvrtou příčku F:L slibuje vyrovnanou podívanou. Oba celky posbíraly stejný počet bodů (46), Baník je na tom lépe díky skóre, respektive o poznání lepší produktivitě. Slovácko je ale v domácím prostředí nesmírně silné (9 – 0 - 2), navíc disponuje pevnější defenzivou. Remíze nahrává i čistě matematika, konkrétně pravděpodobnost, oba týmy body nedělily už od roku 2014!

Západočeši jsou i nadále v boji o titul a před blížícím se těžkým losem v závěru základní části musí nutně vyhrát. To by neměl být zas takový problém. Plzeň má formu, na jaře získala z 15 možných 13 bodů, a to ještě měla zvítězit na Spartě (2:2). Viktorka ve Štruncových sadech navíc vládne, od začátku sezony neprohrála před svými fanoušky jediný zápas (11 – 1 – 0), skóre (31:6) pak budí respekt. Téměř povinností je v tomto kole nasadit Beauguela (10,8 milionu).

Jablonec má v nohách středeční duel se Spartou (1:1), kde opět přišel o tři body v závěru utkání. Hráči jsou tak zklamaní, hosty ke všemu trápí rozsáhlá marodka (Pilař, Kubista, Surzyn atd.). Aby toho nebylo málo, v karetním trestu je klíčový obránce Jaroslav Zelený. České Budějovice tak cítí solidní šanci zvítězit, v domácím prostředí mají velice slušná čísla (7 – 2 – 3). Jakub Hora (9,8 milionu) by mohl navázat na výkon s Pardubicemi, kde se dokázal i střelecky prosadit.

Karviná vyhrála za celou sezonu jediný zápas, paradoxně nad Slavií. Slezané se nadále trápí v koncovce, pokud náhodou vstřelí více než jednu branku v zápase, tak zrovna nefunguje defenziva. V posledních zápasech proti Sigmě Karviná směrem dopředu vyhořela. Problémy s koncovkou má ale rovněž protivník z Olomouce. Hanáci nedali branku už tři utkání v řadě. V utkání budou k vidění maximálně dva góly. O jeden z nich se postará Mojmír Chytil (10,9 milionu), který se rozpomene na své výkony z podzimní části.

Liberec konečně zvítězil v jarní části F:L, ale Pardubice hrály bez velice záhy vyloučeného Hranáče. Slavia je oproti tomu zcela „jiná váha“, i když absolvovala svůj pohárový duel až o den později. Obhájce titulu porazil Slovan už šestkrát v řadě, kouč Trpišovský může použít hráče, kteří nemohli ve čtvrtek nastoupit proti Linci (Hovorka, Dorley atd.). Hosté v boji o titul neklopýtnou, čemuž pomůže skvěle hrající Yira Sor (8,0 milionů), který je k mání za skvělou cenu.

Oba celky vstoupily do jarní části mizerně, Pardubice ještě nevyhrály, Sparta pouze jednou proti Zlínu. V domácím prostředí má tým ale přesvědčivá čísla (10 – 2 – 0), na Letné se navíc mužstvu daří v koncovce. Po trestu se vrací Ladislav Krejčí mladší, hosté naopak v liberecké dohrávce přišli o zimní posilu stopera Hranáče. Sparta by měla potvrdit roli favorita a samozřejmostí by měla být nominace ofenzivních hvězd Sparty jako je Hložek (10,4 milionu) nebo Pešek (9,5 milionu).

