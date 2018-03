Táborský: Nevím, jestli Sparta Váchu potřebuje. Možná ho chce lépe prodat

Na ME do 21 let se nechal Vácha zbytečně vyloučit • Michal Beránek (Sport)

Zařazení Lukáše Váchy zpátky do A-týmu Sparty překvapilo Vladimíra Táborského, někdejšího hráče i trenéra letenského klubu. Trochu se diví i slovům současného kouče Pavla Hapala, že si chce osmadvacetiletého záložníka vyzkoušet. „Jenže na zkoušení není moc času. Do konce sezony zbývá devět zápasů a Sparta se potřebuje kvalifikovat do evropských pohárů,“ zdůrazňuje.

Udělala tedy Sparta dobře?

„Vácha je defenzivním typem hráče. A já nevím, jestli Sparta momentálně tyto typy potřebuje. Spíš by měla sázet na ty, kteří se dokážou prosadit i směrem dopředu. Neříkám, že je špatný, bavíme se hypoteticky. Pro útok však nikdy neměl velký význam. Ale těch důvodů při jeho návratu mohlo být víc.“

Pojďme na ně.

„Třeba se vrací i kvůli tomu, aby ho Sparta v létě výhodněji prodala. Ve fotbalovém byznysu rozhoduje víc věcí. A když nehrajete, potenciální zájemci vás nemají kde vidět, nemají eminentní zájem. Takže potřebujete hrát. Na druhou stranu, Vácha má nějakou historii, byl v reprezentaci…“

Titul i tažení v Evropské lize. Tak šel čas s Lukášem Váchou ve Spartě 720p 360p REKLAMA

Poslední měsíce však strávil na neúspěšném hostování v Liberci a ve sparťanské juniorce.

„Zatím ho nemůžeme vyloženě odepisovat, je mu osmadvacet let. Pokud se neprosadí ve Spartě, tak si najde, věřím, jiné angažmá. Možná i v cizině. Mimochodem, za sparťanskou juniorku jsem ho viděl hrát jednou a vedl si dobře. Ale upřímně – mít Váchu v juniorce, to je přepych. Mezi touto soutěží a první ligou je velký rozdíl. Znovu do toho naskočit nebude pro něj vůbec jednoduché.“

Má šanci, aby se prosadil v konkurenci Kulhánek, Sáček, Mavuba?

„Těch hráčů do středu pole má Sparta dost. Náročné to bude. Sáček a Kulhánek jsou perspektivnější, ale u mě vždycky rozhodovala aktuální výkonnost. Čeho by se Vácha měl rozhodně vyvarovat, to byl hojný počet nasbíraných karet. Často chodil do soubojů odvážně, někdy až zbytečně. To byla jeho slabší stránka.“