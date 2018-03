Klokani neskáčou. Běhají! Náročný styl jim sluší, kdo a jak v lize maká?

Překvapení na devět? Bohemians! Před rokem se do předposledního kola klepali o záchranu, teď jsou sedmí a uvolněně můžou hledět ještě výš. „Klokani bojují...“ začíná jejich klubová hymna, ale klidně by mohla znít „běhají“. K úspěchům je totiž posouvá atletický styl fotbalu, založený na dokonalé fyzické připravenosti. Odráží se to i ve statistikách, třeba záložník Martin Hašek mladší patří k největším vytrvalcům v HET lize. Projděte si nejzajímavější fitness data z fotbalové ligy!