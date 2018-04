Trpišovský: Špatný výkon! S takovým na titul ani nemůžeme myslet

Tahle domácí prohra bolí. Svěřenci Jindřicha Trpišovského nečekaně padli na domácí půdě s trápícím se Zlínem 1:2 a nezúročili ztrátu Plzně v boji o titul. „My ale musíme koukat na sebe, tohle nebyl výkon hodný někoho, kdo by chtěl pokukovat po titulu,“ tvrdil domácí trenér, kterého trápí velká marodka.

Šlo o vaše nejhorší představení na jaře?

„Zápas jsme neodehráli dobře. Zlín nás přetlačil v pohybu, v tomto směru to bylo určitě zatím naše nejhorší utkání, co jsem tady. Od první minuty se soupeř dostával lépe na balon, měl všechny odražené míče. Ráz zápasu určil samozřejmě první gól, který jsme dostali zase po rohu. Náš výkon na míči neměl vůbec žádné parametry. Silou vůle jsme si vytvořili šance, které ale neproměníme. Gól v závěru dokumentoval celý náš výkon, dnes jsme se špatně rozhodovali. Prostě špatný výkon.“

Je tohle konec posledních šancí na titul?

„Musíme koukat sami na sebe. Takovouhle ztrátu v domácím prostředí si nemůžeme dovolit. Dnešní výkon nebyl rozhodně někoho, kdo by mohl pokukovat po titulu.“

Jak to, že už potřetí za sebou jste inkasovali jako první?

„Opakuje se, že dostaneme gól po hrubé individuální chybě. Dnes jsme prohráli souboj, šli jsme pomalu ven. Vstupy do zápasů nám nejdou. Místo toho, abychom soupeře zatlačili a ten nevěděl, kam dřív skočit, tak ho posadíme na koně. Vidím problém v organizaci hry, k těm situacím před góly totiž vůbec nemusí dojít. V lize se všeobecně těžko otáčejí zápasy.“

Co říkáte na druhý poločas? Jste spokojený se změnami, které jste udělal?

„Bohužel jsme ještě nikdy zatím nemohli hrát v sestavě, ve které jsme chtěli. Kádr bychom měli mít tak široký, abychom se s tím vyrovnali. Všeobecně nás trápí křídla, Zmrhal je dlouhodobě zraněný, zdravého máme vlastně jen Stocha. Museli jsme reagovat na to, co se dělo na hřišti, protože Mingazov nehrál dobře. Neplnil pokyny, které jsme mu před zápasem dali. Křídlo jsme na lavičce neměli, proto tam musel Bořil. Sýkoru jsme museli střídat kvůli zdravotnímu stavu.“

V čem vidíte problémy v obraně?

„Každý zápas saháme do obrany, pokaždé nám někdo chybí, v tom vidím velký problém. Deli se nám zranil v posledním tréninku posledním kopem. Celý týden jsme něco nacvičovali se stopery, pak musíme udělat na poslední chvíli změnu, to prostě není ideální. Zas tak nových hráčů tam nemáme, ale bohužel musíme stále míchat se sestavou.“

Jak na tom jsou tedy momentálně zranění hráči?

„Mění se nám to každý den. Reprezentační přestávku jsme protrénovali v osmi lidech. Deli už měl nějaký problém ze srazu, momentálně podstupuje ještě další vyšetření. U Jaroslava Zmrhala to ještě bude chvilku trvat. Do utkání s Brnem se připojí jen Jakub Hromada.“

Do druhé poločasu jste poslal mladého Pavla Buchu. Jak jste byl spokojený s jeho výkonem?

„Jeho výkon nebyl špatný. Je to mladý hráč, není jednoduché začínat v týmu, který má takové ambice. Nečekali jsme, že sám otočí zápas, svou práci si odvedl. Ve druhém poločase patřil k tomu aktivnějšímu, co bylo na hřišti.“