Rozjetý Jablonec: Motivace skončit před Spartou? Ta je velká

Co zapříčinilo zásadní nárůst jablonecké formy? Faktorů je víc, ale společným prvkem budiž angažování zkušeného Petra Rady do role hlavního trenéra. Rada dokázal zamrzlý jablonecký kolotoč rozhýbat na plné obrátky a s konkurenceschopným kádrem, který na jaře působil pouze v klidných vodách tabulkového středu, sbírá úspěchy.

„Vždy se výkony dají ještě vylepšit, ale jsem spokojený s tím, že hráči chtějí. Nastavili jsme styl, kterým bychom se chtěli prezentovat, a myslím, že jsme ho v prvním poločase posledního utkání proti Bohemce plnili,“ komentoval jablonecký kouč. „Neznamená to, že naše výkony někdy nemohou kolísat, ale pokud budou takto hráči pokračovat, měli by se přesvědčit o tom, že se takový fotbal lidem líbí,“ pokračoval Rada.

Pro Severočechy navíc může být povzbuzením, že se jim bodově daří i přesto, že předvádějí značně ofenzivní fotbal. Na jeho nacvičení přitom v ostrém běhu soutěže po zimní přestávce neměli až tolik času. „Povedla se nám příprava a šlapali jsme hned od začátku, za tím také stojí naše výkony. Přišel trenér, který všemu dal nějaký řád a pořád na nás tlačí. Všichni víme, co chceme hrát, a nikdo si na hřišti nedovolí nic vypustit. Dřeme celých devadesát minut,“ vysvětloval David Lischka.

„Všechno si to sedlo, hrajeme náročný fotbal a z toho potom těžíme. Úspěch by mohl být samozřejmě způsobený i trenérem. Je s námi v zápase od začátku, každou vteřinu nás pumpuje, uděluje pokyny a nenechává nás vydechnout. To nám očividně pomáhá. Bylo by fajn šňůru ještě trochu prodloužit,“ potvrdil slova svého spoluhráče Vojtěch Kubista.

Zajímavý dubnový los

A opravdu… Petr Rada na své hráče křičí, gestikuluje a vášnivě své svěřence upozorňuje na každé zaváhání, což by mohl být klíč k disciplinovanosti. Zdá se, že zelenobílým pevnější otěže prospívají. „Jsem rád, že se nám povedlo sérii udržet, je to hlavně zásluha hráčů. Vyhrávat je samozřejmě příjemné, ale je to hlavně o tom, aby se hráči přesvědčili, že se dá hrát i směrem dopředu. To kvitovali i lidi na stadionu, takže jsem z tohoto pohledu spokojený,“ přiznal Rada.

„Důležité je získávat body v domácím prostředí, byla by škoda ztratit ty plusové ze hřišť soupeřů. Právě plusové body totiž na konci ligy hrají největší roli. Jsme rádi, že dýcháme a držíme se na špici tabulky. Pro hráče by mělo být motivující, aby se v každém zápase pokusili o nějaký výsledek, jenž by jim zajišťoval zviditelnění. Důkazem toho je, že najednou máme čtyři hráče v reprezentaci. Nejsou tam kvůli tomu, že mají dobré jméno jako Masopust, ale hlavně proto, že hrají dobře,“ pokračoval Rada.

Velkou motivaci Jablonečtí však nalézají i v podobě předskočení pražské Sparty nebo rivala z Liberce. „Víme, že poháry jsou na dosah… Bavíme se o tom a určitě bychom rádi, kdybychom se do pořadí nějak zamotali, a když se to povede, budeme strašně rádi. A skončit před Spartou? To je velká motivace. Koneckonců každý by před ní chtěl skončit, vypadá to dobře, tak snad to zvládneme,“ doufal Lischka.

„Sparta je motivace, ale jsou tam i jiné týmy, já bych osobně rád skončil třeba i před Libercem. Ale vezeme se na vítězné vlně, takže je reálné předskočit také Olomouc, a kdo ví, kam až bychom mohli dojít, kdybychom získali další výhry,“ přemítal Kubista.

Právě se třemi nejbližšími tabulkovými sousedy se Severočeši utkají už během dubna. Los jim na duben přidělil ostré prověrky v podobě duelů s Mladou Boleslaví, Olomoucí, Spartou a Libercem.