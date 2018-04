Spokojený Baroš: Začali jsme jezdit. S Plzní jsme si to rozdali na férovku

Jak těžký to byl zápas?

„Těžký. My jsme věděli, že Plzeň je také pod tlakem, protože se jí nedaří výsledkově. Především doma teď nevyhrávali. Bylo to pěkné utkání, chyběly mu akorát góly. Bojovali jsme, hráli jsme dobře, teď máme další těžké utkání v sobotu (ve Zlíně), takže pro nás to je dobrý bod, abychom se mohli odrazit. Udělali jsme teď čtyři body doma a musíme pokračovat.“

Cítíte, že se tým zvedá?

„Bojujeme. Začali jsme jezdit. Před tím to bylo takové... Teď nás i na ty dva zápasy přišli podpořit lidi, povzbuzovali nás. Už minule s Jihlavou byla výborná atmosféra, i když přišlo jen čtyři a půl tisíce lidí v uvozovkách. Chtěl bych je poprosit, aby přišli i na Bohemku za deset dnů. Ve Zlíně podporu mít budeme. My musíme takto bojovat, od toho se odrážejí výkony. Že si člověk víc věří a podaří se mu něco. Všechno je o bojovnosti.“

Proti prvnímu týmu soutěže jste předvedli hodně odvážný výkon. Je i v tom vidět lepšící se sebevědomí? Že můžete hrát i proti prvnímu?

„Liga je strašně vyrovnaná. Plzni se povedl abnormálně podzim, teď na jaře už také ztrácí, takže tady opravdu může porazit každý každého. Samozřejmě, mají kvalitní hráče, jsou dlouho pospolu, hrají kombinační fotbal. My jsme je dobře napadali, nenechali jsme je rozehrát, nenechali jsme se zatlačit, rozdali jsme si to s nimi na férovku. V první půli mít trochu štěstí, tak jsme šli do vedení. Možná jsme mohli mít tři body, ale bod je zasloužený.“

Také soupeři kolem vás ovšem vyhrávají, jak to vnímáte?

„S patnácti body se nikdy nikdo nezachránil, vůbec bych na tohle nehleděl. My musíme udělat třicet bodů, takže je úplně jedno, kdo vyhrává.“

Je už jen čtyřbodové manko přece jen přijatelnější?

„Samozřejmě, pohled na tabulku je příjemnější. Máme teď těžké utkání ve Zlíně, pak Bohemku doma. Musíme to zvládnout, máme osm utkání do konce. Je tam dvacet čtyři bodů a my z toho musíme vytěžit maximum, aby nám to stačilo na záchranu. Doufám, že to zvládneme. Uděláme pro to maximum.“

