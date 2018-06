Sýkora o návycích pod Trpišovským: Od nové sezony to bude fungovat líp

Trofej mají, vyhráli pohár. Jenže titul slávisté neobhájili, což je podle Jana Sýkory velká kaňka uplynulé sezony. „Ta ztráta na první Plzeň vůbec pozitivní není. Bohužel jsme některé zápasy vyloženě nezvládli. Kdybychom je dokázali překlopit na naši stranu, tak jako v mistrovské sezoně, titul bychom obhájili. Pořád máme co zlepšovat,“ uvědomuje si.

Bylo těch nevydařených zápasů podle vašeho názoru víc na podzim, nebo na jaře?

„Ztráceli jsme tak i tak. Na podzim jsme třeba měli hodně remíz venku, to nikdo z nás nečekal. Na jaře, kdy šlo o hodně, jsme neuhráli zápasy se Slováckem či Zlínem. Jestli ale chceme vyhrávat tituly, tak tyhle zápasy musíme zvládat. Sami jsme si podřízli větev.“

Zní to, jako kdybyste rozuměl těm zmlsanějším fanouškům, pro které už je druhé místo málo.

„Musíte být na sebe náročný. Fanoušci nás podporují a chtějí se bavit. My jsme tam od toho, abychom udělali radost jim, sobě i vedení, které do toho cpe peníze. Nikoho nebaví remizovat nebo prohrávat. Kór doma. Když chce člověk vyhrát, musí na sebe mít co největší nároky. Musí zvládnout jeden zápas, a pak další a další. Když lukostřelec střílí na terč, tak chce taky vždycky trefit desítku. A dalším šípem chce zase trefit desítku. Nechce ho poslat na pětku nebo osmičku.“

Dá se určit období, kdy Slavia prohrála titul?

„Takhle se to určit nedá, že by rozhodl nějaký úsek. Na druhou stranu, Plzeň měla na podzim neskutečnou šňůru. A jsem zvědavý, jestli se tohle ještě někdy někomu povede… Ale i tak jsem pořád na jaře věřil, že bychom ji mohli dohnat. Věřil jsem od začátku do konce, protože jinak bychom to nemuseli hrát. O to víc nás mrzí, že jsme si to sami v těch rozhodujících zápasech pokazili.“

V zimě proběhla změna na trenérské lavičce a hra dlouho skřípala. Posunula se podle vás v průběhu jara k ideálu?

„Všem muselo být jasné, že když v zimě přišel trenér Jindřich Trpišovský, tak po měsíci přípravy nebudou najednou všichni hráči vědět, co mají dělat. Každý má jisté návyky a někomu trvá déle, než je předělá, anebo taky ne.