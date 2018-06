Svoboda o další sezoně: Video víckrát v kole a pevné termíny pro televizi

V nedávno skončené sezoně ho potěšil rostoucí počet diváků v ochozech i spuštění projektu videorozhodčí. Ten by měl prý být v příští sezoně přítomný už ve třech zápasech z kola – možná i čtyřech. Šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda mluvil také o novém herním modelu ligy, o tom, proč je nakonec v programu jen jedno vložené kolo, i o novém vysílacím schématu. „Snažili jsme se myslet na fanoušky, pozdě večer už zápasy hrát nebudeme. Každé kolo navíc rozložíme pravidelně od pátku až do pondělí s pevnými časy pro televizní zápasy,“ prozrazuje klíčové novinky.

Jaká byla z pohledu šéfa ligy poslední sezona?

„Z mého pohledu úspěšná a atraktivní. Co mě potěšilo především, byla divácká návštěvnost, která byla v průměru téměř o deset procent vyšší než v minulé sezoně. Jsem taky rád, že uplynulý ročník neprovázely žádné kontroverze. Celá sezona se nesla ve znamení několika atraktivních příběhů. Ať už to bylo tažení nováčka z Olomouce, sezona plná zvratů pro Jablonec. A samozřejmě velkým tématem byly i velké investice pražských ‚S‘.“

Čekal jste, že i přes tyto investice vyhraje ligu opět Plzeň se svými česko-slovenskými klacky?

„Že bych to čekal, to tedy říct nemůžu. Ale rozhodně jsem to také před sezonou na rozdíl od jiných nevylučoval. Protože ta mentální změna spojená s internacionalizací klubu je v situaci, kdy s tím nikdo nemá praktické zkušenosti, opravdu složitá. To jsem díky svému působení ve Spartě mohl vidět poměrně zblízka. Ale byť výsledky nakonec nebyly takové, jak se čekalo, přesto to považuji za důležitý start nové cesty. A také za dobré ponaučení, že peníze ještě automaticky neznamenají body a góly. Jsem ale osobně přesvědčený, že vybudovat tým, který bude hrát v evropských soutěžích větší roli podobně jako třeba Basilej nebo Anderlecht, zkrátka bez zapojení zahraničních hráčů, dlouhodobě nejde.“

Nakonec se před Spartou ocitl v tabulce i Jablonec, který na její úkor postoupil do Evropské ligy…

„Ano, tak na to můžu říct, že to jsem opravdu nečekal, a myslím, že na začátku sezony to nečekal ani Mirek Pelta.“

Nic dalšího k tomu nemáte?

(usměje se) „Tak rozhodně je to velký úspěch a asi i satisfakce pro Miroslava Peltu i Petra Radu. Svým způsobem to byl až takový hollywoodský příběh. Protože když si vezmete, v jaké situaci Jablonec sezonu zahajoval a jak ji nakonec skončil, tak je to opravdu příběh s happy endem. Ale ještě na jednu důležitou věc jsem zapomněl…“

Povídejte…

„Zásadní pozitivní věcí pro celou ligu bylo jednoznačně zavedení videa. Vydali jsme se v našich relativně skromných podmínkách do velkého dobrodružství a nakonec se docela potvrdilo rčení o zlatých českých ručičkách. Měli jsme obavy, aby nás nepostihly technické výpadky či jiná lidská chyba přímo při zápase, která by projekt zpochybnila. A dá se říct, že nic z toho se nestalo. Video je přitom opravdu průlomová věc, která do budoucna fotbal jako takový zásadně ovlivní. A nemyslím teď jen tak, že ubudou sporně rozhodnuté situace a neregulérní góly. Změní to tu hru jako takovou.“

Máte pravdu, že většina obav typu – video rozkouskuje hru nebo i video bude dělat chyby – se nepotvrdila. Na druhou stranu zamotané nenasazení videa v předposledním kole, kdy se hrálo o titul, nebylo vůbec šťastné. V Česku za takovými věcmi navíc na základě minulých zkušeností často hledáme úmysl…

„Ještě než se dostanu k tomu nešťastnému předposlednímu kolu, chci upozornit na to, že jednoho dne i s pomocí videa k nějaké viditelné chybě určitě dojde. Protože pořád tu máte lidský faktor. Čemu ale věřím a o co se musíme snažit? Aby to byl maximálně jeden zápas ze sta. Prostě jen chci říct, že i s videem to bude pořád reálný fotbal s lidmi. Ne playstation, kde ofsajdy hlídá software.“

Chápu, pojďme ale ještě k tomu předposlednímu kolu…

„Především chci odmítnout nějaké divoké spiklenecké teorie, na které jsme v Česku specialisté. A jsem rád, že byť v tom zápase v Plzni nakonec video nebylo, k ničemu spornému v něm nedošlo. Cílem přece není video, cílem je regulérní průběh zápasu bez fatálních chyb rozhodčího. A jinak mohu říct, že pro nás to bylo ponaučení, na co si dát pozor, protože některé věci jsme si neuvědomili, protože jsme s nimi byli konfrontováni poprvé.“

Co tím myslíte?

„Že tehdy šlo o mimořádný režim. V posledních dvou kolech se hraje všech osm zápasů ve stejném čase a my měli jen určitý počet proškolených sudích, které můžete poslat do akce. A navíc nemůžeme komisi rozhodčích diktovat, aby sudí nasazovala na zápasy podle toho, jaká televize ho bude vysílat, a tudíž bude možnost nasadit u něj video. Normálně si také televize zápasy vybírají tři týdny dopředu, tady to bylo v týdnu, kdy se hrálo. Prostě se sešla řada věcí, s nimiž jsme neměli zkušenost, a skončilo to takto nešťastně. Na druhou stranu chci říct, že celý ten půlrok probíhal vlastně ještě v testovacím režimu a kromě této situace o financích za televizní práva k žádnému zádrhelu nedošlo, což považuji za velký úspěch.“

Cílová cena práv? Stejná jako u srovnatelných západních zemí

Video obstálo, často se ale debatovalo o tom, proč není ve více zápasech. V kolika tedy bude v příštím ročníku?

„Byl bych rád, aby to bylo minimálně ve třech zápasech z kola. Možná i ve čtyřech. Na druhou stranu nepředbíhejme, videorozhodčí je stále ještě ve zkušebním režimu, není to stále finálně rozhodnuté, pořád může být ten projekt například pozastaven.“

A ideální stav – tedy video v každém zápase – by mohl nastat kdy?

„To je trochu věštění… Ale zásadní pro to bude, abychom se například za tři čtyři roky dostali do stavu, kdy budou všechny zápasy z kola vysílané v televizní kvalitě. Největší finanční náklad totiž spočívá v osazení stadionu dostatečným počtem kamer, kdy si dnes pomáháme právě tím, že využíváme TV techniku při přenosech. Navíc k tomuto ideálnímu stavu potřebujeme ještě proškolit podstatně více rozhodčích a také získat větší finanční krytí celého projektu. Ale jinak nepochybně k tomuto stavu postupně směřujeme. Například i při pohledu na to, kolik stálo vyrobit televizní přenos před pěti lety a kolik to stojí nyní, jsem poměrně optimista v tom, že k cíli dojdeme rychle.“

Pojďme od videa k ligovým právům. Před několika týdny se o nich i díky Jaroslavu Tvrdíkovi a jeho tweetům hodně mluvilo. Jaký je nyní stav?

„Finalizuje se smlouva mezi LFA a Pragosportem. Kluby daly LFA jednoznačný mandát, aby v dohodnutých intencích smlouvu uzavřela.“

Kolik milionů korun tedy nakonec Pragosport lize zaplatí? Pan Tvrdík mluvil o 150 milionech, které nazýval ostudnou částkou…

„Nezlobte se, ale dokud nejsou smlouvy podepsány, nechci o tom mluvit. Stejně jako nechci komentovat výroky pana Tvrdíka.“

Přesto ještě k sumě za práva – v roce 2014 dobíhala smlouva, která lize podle našich informací za televizní práva zaručovala zhruba 70 milionů korun. Nyní by částka i s podpisovým bonusem od Pragosportu měla být víc než dvojnásobná. Je to dle vás adekvátní nárůst?

„Znovu upozorňuji, že smlouvy nejsou zatím podepsány. Z mého pohledu je nicméně posun, který jsme vyjednali, maximálně možný. Lepší podmínky se v této chvíli vyjednat nedaly. Alespoň já jsem už další prostor neviděl. To ale na druhou stranu neznamená, že bych si nemyslel, že cena práv je stále do jisté míry podhodnocená. To nerozporuji. Jen je potřeba vidět, že doháníme poměrně velké manko z minulosti, a myslím, že ho doháníme docela rychle. A druhá věc je, že cena fotbalových práv u top soutěží jako je Liga mistrů, Premier League atd. je extrémně vysoká a do jisté míry potom odsává peníze z lokálních trhů.“

A další krok by tu měl být tedy jaký?

„Abychom se v budoucnu mohli porovnávat se srovnatelně velkými západními zeměmi. To je ideál. Na druhou stranu jde vždy také o úhel pohledu. Když se totiž podíváte na cenu práv na Slovensku nebo v zemích bývalé Jugoslávie, kde je fotbal obrovský fenomén, zjistíte, že na tom už nyní nejsme vůbec špatně. Naopak jsme na tom výrazně lépe. Ale když se zaměříte na Nizozemsko, Švýcarsko nebo Belgii, vidíte ještě velký potenciál před námi. Zároveň si myslím, že v blízké budoucnosti sehrají zásadní roli nové technologie zobrazování sportovních přenosů. Trh se díky tomu obrovsky proměňuje a je třeba to brát jako šanci.“

Prostor pro vložená kola je minimální

Je pravda, že řada věcí se mění a platit to bude i o dalším ligovém ročníku. Kromě nového modelu ligy s nadstavbovou částí by se mělo změnit i vysílací schéma ligy. Můžete popsat jak?

„Jednání s Pragosportem stále probíhají a věřím, že již brzy dojdeme ke konečné dohodě. Jedním z našich záměrů je, aby měla liga jasný řád a televizní zápasy začínaly pravidelně v předem určených časech. Zároveň doufám, že se nám podaří vyhnout večerním časům výkopu po osmé hodině, po čemž volali fanoušci mnoha ligových klubů.“

KDY SE BUDE CHODIT NA LIGU (předběžný návrh LFA na začátky ligových zápasů pro sezonu 2018/2019) ČASY V LETNÍM OBDOBÍ

(1. července–15. října 2018 a 1. dubna–30. června 2019)



PÁTEK 18.30 (TV utkání)

SOBOTA 15.00, 17.00,

19.00 (TV utkání)

NEDĚLE 15.00,

18.00 (TV utkání)

PONDĚLÍ 18.00 (TV utkání)



ČASY V ZIMNÍM OBDOBÍ

(16. října 2018–31. března 2019)

PÁTEK 17.30 (TV utkání)

SOBOTA 15.00,

17.00 (TV utkání)

NEDĚLE 15.00,

17.00 (TV utkání

PONDĚLÍ 18.00 (TV utkání)

To zní zajímavě. Ale můžete být trochu konkrétnější?

„Nechci to nazývat úplnou změnou schématu. Ale jsme před dohodou o tom, že bychom zápasy jednoho ligového kola rozložili pravidelně místo tří dnů do čtyř. To znamená páteční předehrávka, hlavní program v sobotu a neděli odpoledne a pondělní podvečerní dohrávka. Zároveň bychom ještě lehce odlišili letní a zimní období, kdy by některé zápasy začínaly kvůli kratším dnům o trochu dříve.“ (navrhované schéma viz tabulka – pozn. red.)

Takže pro pochopení - vysílatelé si před sezonou vyberou pravidelné časy, které pak budou kolo co kolo držet. A do těchto časových slotů si vždy zvolí konkrétní zápasy konkrétního kola?

„Přesně tak. Pro televizní zápasy ty časové sloty budou čtyři, o videu v každém zápase každý vysílací den jeden. A platit by mělo ještě jedno pravidlo: proti televiznímu zápasu se nemůže hrát žádné další ligové utkání.“

A teď se dostáváme k další zásadní informaci: kdo bude v příští sezoně hlavním vysílatelem fotbalové ligy? Zůstanou nejlepší zápasové volby společnosti O2?

„To zatím nejsem oprávněn komentovat. Jsme před finálním podpisem všech smluv. Pak určitě všechny informace důležité pro fanoušky hned zveřejníme.“

Pojďme nyní k novému hernímu modelu ligy. Ta bude nakonec trvat docela dlouho – od 21. července až do 2. června s osmitýdenní zimní pauzou. Neuvažovali jste o více vložených kolech? V programu je nakonec jen jedno v květnu…

„Zvažovali jsme řadu variant. Ale když se podíváte na mezinárodní termínovou listinu, zjistíte, že prostor pro vložená kola je tam minimální. Ještě jeden volný týden je na konci listopadu, ale to nám vzhledem ke klimatickým podmínkám nepřišlo vhodné. A ve všech dalších týdnech se buď hrají evropské poháry, domácí pohár nebo je reprezentační přestávka. Takže ten rok vypadá dlouhý, ale když se podíváte pozorněji, vidíte, že těch šancí na anglické týdny s vloženým kolem je minimum.“

Závěrem – ve čtvrtek začíná mistrovství světa v Rusku. Na co se těšíte nejvíc?

„Mrzí mě, že turnaj bude bez českého týmu, ale přesto se těším hodně. Na fotbal ve špičkovém provedení i na to, že tam na nejvyšší úrovni uvidíme v akci video. A po utkáních se tak budeme moci bavit o krásných gólech a momentech, a ne rozebírat neodpískané penalty nebo góly z ofsajdu.“

Komu budete fandit?

„Jsem obecně fanoušek německého klubového fotbalu, ale v případě národních týmů žádnou preferenci nemám. Doufám, že nějaký tým, od kterého se to nečeká, překvapí, že se objeví mimořádný hráč, kterého ještě fotbalový svět nezná. Mám rád nečekané příběhy.“

