Slavia loví islandské křídlo z PSV, Součka odmítá pustit do Fiorentiny

Bylo něco po půlnoci a na twitteru Jaroslava Tvrdíka se objevila fotka. Na ní Vladimír Coufal, bek Slovanu Liberec, představovaný jako sice nová, ale stále ještě ne zcela dotažená posila Slavie. Ale ještě pár hodin předtím se v Itálii začalo psát o Tomáši Součkovi, který údajně nabírá opačný směr, tedy z Edenu. Do Fiorentiny. Podle následného vyjádření šéfa vršovického klubu ale záložník rozhodně zůstane.

Je téměř jisté, že Coufal v pátek zahájí s červenobílými letní přípravu. Ať už jeho přestup bude hotový se všemi drobnostmi, či ne, kouč Jindřich Trpišovský ho bude moci uvítat v týmu ligového vicemistra.

„Blížíme se ke konci příběhu první posily,“ uvedl svůj twitterový příspěvek o Coufalovi předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

O tomhle přestupu, který se nejprve vyvíjel sparťanskou cestou, už se psalo celkem dlouho, do děje kolem vršovického klubu ovšem vstoupila nová tvář. Jak Tvrdík v týdnu avizoval na twitteru, jde o hráče, který se má účastnit mistrovství světa v Rusku.

Zdroje Sportu potvrdily, že je jím Albert Gudmundsson, islandské křídlo vázané v PSV Eindhoven. V necelých jednadvaceti letech nemá špatné statistiky. V reprezentačním áčku odehrál sice jen pět utkání, ale vstřelil v nich tři góly. Druhá věc je, že všechny v lednovém přáteláku do sítě Indonésie...

Jeho minulá klubová sezona je taky bohatá na čísla. V áčku PSV naskočil do devíti prvoligových duelů, v nichž jako úplný nováček nasbíral tři asistence. V druholigovém Jongu ovšem patřil mezi opory – patnáct zápasů, devět gólů, osm asistencí.

Odchovanec KR Reykjavík už prý dokonce hovořil osobně s koučem Slavie Jindřichem Trpišovským a mělo to jít dobře, protože hráč je nakloněn přestupu do Edenu. Proti je zatím PSV, které před mistrovstvím světa nechce pouštět fotbalistu s aktuální hodnotou pod dva miliony eur, kdyby jeho cena mohla během ruského šampionátu prudce vzrůst.

Koneckonců právě to nyní zaměstnává „sešívané“, aby transfer dotáhli v době, kdy bude ještě proveditelný, čili ne ultra drahý.

Souček je nyní nepostradatelný

Na druhou stranu to nějakou dobu vypadalo, že peníze se možná najdou. Konkrétně zhruba tři miliony eur, jež měly přijít do pokladny po odchodu opory zálohy Tomáše Součka do Fiorentiny.

V Itálii ve středu měla proběhnout schůzka klubových zástupců s hráčovým manažerem Pavlem Paskou, aktéry dokonce zachytily kamery webu Calciomercato.it. To ale Tvrdík včera večer na svém twitteru nazval „divadlem“.

„Tomáš Souček nikam nepřestupuje, je pro nás nyní nepostradatelný. Klub nejednal a jednat nebude. Nebudeme opakovat chyby. Po dohodě se sportovním ředitelem a trenérem jsme rozhodnuti Součka nyní neuvolnit. Hráč je od vedení klubu i trenéra informován. Vše ostatní je jen divadlo,“ napsal Tvrdík.

Toskánský celek chtěl Součka už v zimě, tehdy ale vedení vylepšilo hráči podmínky a udrželo ho. Zdá se, že se mu to podaří i nyní.