O2 koupila práva na celou ligu, jeden zápas ale zůstane volně přístupný

Vysílání domácí fotbalové ligy projde od příští sezony důležitou změnou. Placená služba O2 TV, která má v programu fotbalovou ligu od sezony 2015/16, se totiž stane vysílatelem všech zápasů. Dosud přitom měla licenci maximálně na dva zápasy z kola. S tím že měla právo první volby. Další dva přenosy však vysílala Česká televize jako veřejnoprávní kanál. Kompletní práva na fotbalovou ligu ale zatím žádná televize nevlastnila.

Nyní k této změně dochází. "Po dlouhých jednáních jsme dospěli k významné a historicky unikátní dohodě. Nejlepší zápasy české ligy budou vždy na O2 TV," uvedla šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová.

O2 plánuje do svého vysílání zařadit všechny zápasy. Nyní vyjednává s Českou televizí o možnosti přenechat jeden zápas do jejího vysílání. "Z kontraktu vyplývá povinnost nejméně jeden zápas pustit do volně šiřitelného prostoru," dodala Lenerová.

Zápasy budou mít pevný začátek

Česká televize nyní řeší, v jaké podobě se fotbalové lize bude věnovat. "Nastalá situace je pro nás nová, další kroky tak budou primárně předmětem interní diskuze, případně celkové revize vysílání klubového fotbalu v České televizi," uvedla v prohlášení tisková mluvčí ČT Karolina Blinková.

Fotbalová liga se bude oproti minulé sezoně hrát ve čtyřech hracích dnech a zápasy budou mít pevně stanovený začátek. V pátek se bude hrát od 18:30, v sobotu od 15:00, 17:00 a 19:00, v neděli od 15:00 a 18:00 a v pondělí od 18:00. V zimním období dojde k posunu a v pátek se bude hrát od 17:30 a v sobotu a v neděli od 15:00 a 17:00.

O2 TV pak rozšíří i svůj tým. Po zdravotní dovolené se k Fortuna lize vrací zkušený komentátor Tomáš Radotínský a reportéra Davida Sobiška doplní reportérka Monika Čuhelová, která má pětiletou zkušenost v České televizi.

S podpisem kontraktu je úzce spojený i projekt videorozhodčí, který dosud běžel v jednom utkání z kola. "Nyní plánujeme, že by mohlo být video přítomno na třech a postupně možná i na čtyřech zápasech z kola," prozradil šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Na čem při rozšiřování počtu zápasů s videem záleží? "Jedna věc je technická. Video může být jen tam, kde je zápas snímán v televizní kvalitě. Druhá věc je personální a tady máme zatím nejužší hrdlo. Za pochodu se ale snažíme rozšířit počet sudích, kteří budou mít oprávnění se do zápasů s videem postavit a zvládnout je."